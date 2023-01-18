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شرطة الشارقة ترصد نوعين جديدين من "القنبيات" المخدرة

شرطة الشارقة
18 يناير 2023 21:54

تمكنت فرق العمل في المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من رصد نوعين جديدين من مخدرات القنبيات المصنعة الحديثة تم إخفاؤها في عبوات مواد تجميلية وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات المختبر.

جاء هذا الإنجاز نتاج الجهود التي قام بها فريق العمل من التحاليل والتجارب والممارسات البحثية باستخدام أحدث الطرق العلمية والفنية والاستعانة بقاعدة البيانات المحدثة لمواكبة التطور السريع في ما يحدث في عالم ‏صناعة وترويج المواد المخدرة‏ بما يحقق أهداف القيادة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

وقال العقيد مهندس عادل أحمد المازمي رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة إن القنبيات المصنعة هي مركبات اصطناعية يمكن تركيبها في ‏المختبرات السرية ولها نفس أثر مخدر الحشيش لكنها تفوق فعالية مخدر ‏الحشيش بنسبة تتراوح بين 80 % - 100 % مرة، ويؤدي استعمالها إلى الوفاة ..مؤكداً جاهزية واستعداد المختبر الجنائي بالشارقة لمكافحة الجريمة ومحاربة ترويج المخدرات والتعامل مع المستجدات في مجال تنوع صناعة المخدرات والطرق المختلفة لنشرها بين شباب المجتمع.

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