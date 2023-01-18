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فهد المهيري مديراً عاماً لـ«ريثيون الإمارات»

فهد المهيري مديراً عاماً لـ«ريثيون الإمارات»
18 يناير 2023 21:11

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «ريثيون الإمارات»، وهي شركة تابعة لـ«ريثيون تكنولوجيز» ومقرّها أبوظبي، عن تعيين فهد محمد المهيري في منصب المدير العام.

وسيتولى المهيري، الذي شغل سابقاً منصب نائب المدير العام في الشركة، مهام الإشراف على عمليات توطين الصناعات الدفاعية في «ريثيون الإمارات»، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد القائمة بين الشركة والمنظومة الدفاعية لدولة الإمارات، وبناء الخبرات والشراكات والقدرات المحلية.
قال المهيري: «لطالما كانت 'ريثيون' شريكاً استراتيجياً قوياً لدولة الإمارات ويعود ذلك إلى عام 1987.

من خلال منصبي الجديد، أتطلع إلى تعزيز علاقة الشركة الدائمة مع الإمارات بما يضمن أن تلعب 'ريثيون الإمارات' دوراً متزايداً في قطاع الدفاع لتلبية احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية، من حيث تطوير وصقل مهارات المواهب الإماراتية وحلول الطيران والدفاع المصنّعة محلياً».

من جانبه، قال روي دونلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ريثيون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «تلتزم شركة 'ريثيون الإمارات' بتوفير القدرات الدفاعية، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية لدولة الإمارات والتركيز على التصنيع المحلي والتطوير المشترك مع منظومة الدفاع والتصنيع المحلية. لا شك في أن معرفة فهد وإلمامه بالقطاع وفهمه لتعقيدات الأعمال الدفاعية سيسهم في إيفاء الشركة بالتزاماتها، والعمل عن كثب مع شركائنا في الإمارات لتوطين وتعزيز القدرات المحلية».

وقبل انضمامه إلى شركة «ريثيون الإمارات»، شغل المهيري منصب المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الفضاء الإماراتي في «وكالة الإمارات للفضاء»، ومنصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في «شركة الإمارات للصناعات العسكرية».

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