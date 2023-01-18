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رئيس الدولة يستقبل رئيس بالاو

رئيس الدولة يستقبل رئيس بالاو
18 يناير 2023 19:37

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو الصديقة الذي يزور البلاد حاليا لحضور"أسبوع أبوظبي للاستدامة".

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي.. علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص تطويرها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

 

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