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هطول أمطار على مناطق متفرقة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

هطول أمطار (من المصدر)
18 يناير 2023 18:44

إبراهيم سليم (أبوظبي)
هطلت أمطار متفاوتة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على بعض مناطق الدولة، وشهدت درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً اليوم حيث بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة 26.8 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بانخفاض بلغ 6.3 درجة مئوية، حيث كانت أعلي درجة حرارة شهدتها الدولة أمس، 33.1 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، ونشاط للرياح الشمالية الغربية نشطة إلى قوية السرعة، تصل سرعتها إلى 55 كم في الساعة والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً، ويبلغ ارتفاع الموج في الخليج العربي 9 قدم بالعمق، ومتوسط - مضطرب أحياناً، في بحر عمان ويبلغ ارتفاع الموج بالعمق 6 أقدام.

وشملت مناطق الهطول الجير وشعم ، والرمس برأس الخيمة، وخفيفة على مطار دبي الدولي، والمنهاد، والمدام بالشارقة، والطويين بالفجيرة، وساد طقس غائم جزئي ومغبر بوجه عام وغائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عُمان.

ونوه المركز الوطني للأرصاد إلى حالة جوية على الدولة خلال الفترة من ليل الثلاثاء 17 إلى الاثنين 23 يناير 2023، حيث تتأثر الدولة خلال هذه الفترة بمرور امتداد منخفضات جوية مختلفة سطحية وعلوية، حيث تتأثر الدولة يومي الثلاثاء والأربعاء بامتداد منخفض جوي من الجنوب الغربي يصاحبه امتداد منخفض علوي من الغرب، بينما من يوم الخميس إلى يوم الاثنين تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الشرق يصاحبه تيار هوائي علوي من الغرب معه كتلة هوائية باردة.

ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية والجزر على فترات متباعدة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبالنسبة إلى الرياح تنشط الرياح الشمالية الغربية وتكون قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة من ليل الثلاثاء إلى ظهر الأربعاء، ثم تتحول الرياح إلى شرقية وشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.
وبالنسبة إلى البحر يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرباً إلى متوسط في بحر عُمان من ليل الثلاثاء إلى ظهر الأربعاء يصبح متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عُمان.

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