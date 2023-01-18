الإمارات تدين استهداف معسكر للجيش في الصومال

أبوظبي، مقديشو (الاتحاد، وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً للجيش في «هوادلي» شمال العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل عدد من الجنود.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

وأمس الأول، قتل وأصيب عشرات الجنود من الجيش الصومالي خلال هجوم وتفجير انتحاري شنته حركة «الشباب» الإرهابية على موقع عسكري في إقليم «شبيلي الوسطى».

وذكرت وسائل إعلام صومالية أن مقاتلي الحركة شنّوا هجوماً على قاعدة للقوات الصومالية في منطقة «حوادلي»، مشيرةً إلى أن التقديرات تشير إلى مقتل 20 جندياً على الأقل.

وأوضحت وسائل الإعلام أن من بين القتلى، قائد كتيبة للقوات الصومالية برتبة عقيد يدعى أبشير محمود محمد.

إلى ذلك، قتل 25 عنصرًا من حركة «الشباب» الإرهابية أمس، في عملية عسكرية جنوبي الصومال. وقال بيان للحكومة الصومالية نشرته وكالة الأنباء الرسمية «صونا»، نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية استهدفت محيط بلدة «حوادلي» التي تعرّضت لهجوم انتحاري من قبل عناصر الحركة. وأفادت بأن «العملية تسببت في مقتل 25 من عناصر الشباب، فيما صادر الجيش عتادًا عسكريا كان بحوزة الإرهابيين».

وفي بيانها، ذكرت الحكومة أن العملية نفذت بدعم من العشائر المسلحة، وبالتعاون مع المخابرات الصومالية، والحلفاء الدوليين.

وذكرت الحكومة أن «العملية العسكرية مستمرة بإقليم شبيلي السفلي في ولاية هيرشبيلي»، لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر حول ما إذا كانت مصحوبة بغارات جوية.

وفي السياق، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن افتتاح مؤتمر المصالحة مع السياسيين المختلفين المنحدرين من ولاية جنوب الغرب في «بيدوا».

وفي خطابه بمناسبة الافتتاح، حث الرئيس الصومالي الوجهاء والمثقفين والسياسيين في جنوب الغرب على التوحد والحفاظ على النظام والأمن على المستوى الإقليمي.

وتعهد الرئيس محمود بوقوف الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى جانب ولاية جنوب الغرب، معربًا عن أمله في أن ينتهي المؤتمر بالنجاح.

ومنذ يوليو الماضي، يشنّ الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر عملية عسكرية، لتحرير مناطق وسط البلاد من عناصر حركة «الشباب».

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد هذه الحركة التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكريا لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.