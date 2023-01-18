شرطة أبوظبي تحذر من الوقوف داخل الصندوق الأصفر وتجاوز الإشارة الضوئية
شرطة أبوظبي تحذر من الوقوف داخل الصندوق الأصفر وتجاوز الإشارة الضوئية
18 يناير 2023 15:07
حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الوقوف بالمركبة داخل الصندوق الأصفر في التقاطعات وتجاوز الإشارات الضوئية الحمراء في فيديو بثته عبر التوعية المرورية الرقمية.
ودعت السائقين إلى إتباع الإرشادات التالية وهي التأكد من خلو المسار قبل الدخول لمنطقة التقاطع لتفادي ازدحام حركة المرور، وعدم الدخول لمنطقة التقاطع (الصندوق الأصفر) حتى إذا كانت الإشارة الضوئية باللون الأخضر وذلك في حالة وجود ازدحام مروري، وتجنب السرعة الزائدة عند دخول منطقة التقاطع ( الصندوق الأصفر) وعدم محاولة إدراك الإشارة عند تحولها للون البرتقالي تفادياً لقطع الإشارة الضوئية الحمراء وتجنباً لتعريض السائقين للخطر لتجنب الحوادث المرورية .