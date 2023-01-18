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الشيخة فاطمة تستقبل الملكة رانيا العبد الله

الشيخة فاطمة تستقبل الملكة رانيا العبد الله
18 يناير 2023 15:03

 استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" اليوم جلالة الملكة رانيا العبد الله.ورحبت سموها خلال اللقاء - الذي جرى في أبوظبي وحضرته عدد من الشيخات والقيادات النسائية - بالملكة رانيا العبد الله متمنية لها طيب الإقامة في بلدها الثاني دولة الإمارات.

وتبادلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وجلالة الملكة رانيا..الأحاديث الودية الأخوية التي تعبر عمق عما يجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وشعبيهما الشقيقين من روابط أخوية تاريخية.وبحثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وجلالة الملكة رانيا فرص تنمية التعاون بين المؤسسات المعنية بالمرأة والطفولة والأسرة عامة في دولة الإمارات ونظيراتها في المملكة الأردنية.وأقامت سمو الشيخة فاطمة مأدبة غداء تكريماً لجلالة الملكة رانيا العبد الله حضرتها عدد من الشيخات والمسؤولات.

فيما أعربت جلالتها عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخة فاطمة لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما خلال زيارتها الدولة.

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المصدر: وام
الشيخة فاطمة
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