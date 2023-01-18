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حاكم الشارقة يستقبل رئيس مجلس الشورى العماني

حاكم الشارقة يستقبل رئيس مجلس الشورى العماني
18 يناير 2023 14:08

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء في قصر البديع، معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان الشقيقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بمعالي رئيس مجلس الشورى العماني والوفد المرافق له، مشيراً إلى الروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين، مؤكداً على عمق العلاقات الاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

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وجرى خلال اللقاء الذي حضره معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة أبرز المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين وازدهار المنطقة.

وتناول اللقاء الحديث حول الحقب التاريخية للحضارة العُمانية وأهمية توثيقها من خلال التحقيقات والأبحاث العلمية والكتب التاريخية، إضافة إلى تعزيز مجالات التعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية والثقافية في البلدين.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
الإمارات
سلطنة عمان
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