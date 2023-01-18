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شرطة الشارقة ترصد نوعين من "المخدرات الحديثة"

شرطة الشارقة ترصد نوعين من "المخدرات الحديثة"
18 يناير 2023 14:01

الشارقة (الاتحاد) 

تمكنت فرق العمل في المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من رصد نوعين جديدين من مخدرات "القنبيات" المصنعة الحديثة، تتمثل في مركبات اصطناعية، تم إخفاؤها في عبوات لمواد تجميلية.

ويعد الرصد  انجازاً يضاف إلى سلسلة إنجازات مختبر شرطة الشارقة، نتيجة الجهود التي قام بها فريق العمل من التحاليل والتجارب والممارسات البحثية، باستخدام أحدث الطرق العلمية والفنية، والاستعانة بقاعدة البيانات المحدثة لمواكبة التطور السريع، فيما يحدث في عالم ‏صناعة وترويج المواد المخدرة‏، بما يحقق أهداف القيادة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.
وقال العقيد مهندس عادل أحمد المازمي، رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة، أن "القنبيات" المصنعة هي مركبات اصطناعية يمكن تركيبها في ‏المختبرات السرية، ولها نفس أثر مخدر الحشيش، لكنها تفوق فعالية مخدر ‏الحشيش بنسبة تتراوح بين 80 إلى 100%، ويؤدي استعمالها إلى الوفاة.

وأكد المازمي، الجاهزية والاستعداد الكامل في المختبر الجنائي بالشارقة لمكافحة الجريمة ومحاربة ترويج المخدرات، والتعامل مع ‏المستجدات في مجال تنوع صناعة المخدرات والطرق المختلفة لنشرها بين شباب المجتمع.

 

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