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وصول عدد من قادة دول مجلس التعاون ومصر والأردن إلى أبوظبي لحضور لقاء أخوي تشاوري دعا إليه رئيس الدولة

وصول عدد من قادة دول مجلس التعاون ومصر والأردن إلى أبوظبي لحضور لقاء أخوي تشاوري دعا إليه رئيس الدولة
18 يناير 2023 12:50

وصل إلى البلاد اليوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي القادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدى وصولهم مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وقد وصل إلى الدولة في وقت سابق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. ويحضر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن اللقاء الأخوي التشاوري الذي دعا إليه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ويعقد في العاصمة أبوظبي.

ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة مع إخوانه قادة الدول الشقيقة خلال لقائهم الأخوي التشاوري.. العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة.

 

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