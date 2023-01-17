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الإمارات

حاكم رأس الخيمة: تحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص أولوية

سعود بن صقر في حديث مع غنام بطي المزروعي بحضور خالد بن سعود (وام)
18 يناير 2023 01:53

رأس الخيمة (وام) 

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على الخطط الاستراتيجية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والبرنامج الوطني «نافس» الهادف إلى رفع تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتأهيل الشباب الإماراتي للاستفادة من الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع في الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.  

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القطاعات الأكثر جاذبية 
أكد سموه أهمية تحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص، وتوظيف جهود الكوادر الإماراتية للمساهمة الفاعلة في نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته في المستقبل. واستمع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة من الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لشرح مفصل عن مستهدفات التوطين في القطاع الخاص في العام 2023، وأهم القطاعات الأكثر جاذبية لتركيز جهود التوطين فيها، وعدد المواطنين المسجلين، والشركاء الاستراتيجيين في برنامج «نافس» الذي يعد منصة متكاملة لتعزيز بيئة الأعمال في القطاع الخاص.

رأس الخيمة
القطاع الخاص
سعود بن صقر القاسمي
الشباب
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