«تنفيذي الشارقة» يناقش دعم المزارع الإنتاجية

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. بحث الاجتماع الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بمتابعة سياسات العمل الحكومي في إمارة الشارقة، والاطلاع على تقارير الأداء وتقييم القطاعات المختلفة، واتخاذ القرارات التي تصب في الصالح العام. وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم أعمال النظارة على الأوقاف في إمارة الشارقة، يهدف إلى المحافظة على الوقف وتطويره وتنميته، وتنظيم أعمال النظارة على الأوقاف في الإمارة وتوعية النظار بالأحكام الشرعية والقانونية للنظارة. وتضمن القرار مختلف البنود القانونية التي تنظم أعمال النظارة كشروط الناظر وتعيينه والالتزامات والمسؤوليات وغيرها من البنود التنظيمية. وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية للارتقاء بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين ناقش المجلس آلية دعم المزارع الإنتاجية في الإمارة.

واعتمد المجلس عدداً من التوصيات بشأن آلية دعم المزارع الإنتاجية.