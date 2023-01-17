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«مالية الوطني» تناقش أثر تشريعات أنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية

أعضاء اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
18 يناير 2023 01:52

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، وذلك بحضور عدد من المختصين.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، وأحمد أبوشهاب السويدي.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها محاور الموضوع وهي دراسة تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة وتحقيق التوازن بين كافة أصحاب المصلحة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071.
كما استعرضت التشريعات المنظمة وإمكانية تطويرها لدعم قطاع الأعمال في الدولة.
ومن جهة أخرى، ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس  في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، بحضور ممثلي هيئة البيئة بأبوظبي، وهيئة البيئة بالفجيرة، وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وممثــلي جمعية الإمارات للطبيعة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة  كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وعذراء حسن آل علي، وسمية عبدالله السويدي، وخالد عمر الخرجي، وعائشة محمد الملا، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدولة والحلول المقترحة وآلية التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك موارد المياه.
واستعرض الاجتماع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف العادية والطارئة، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، والإسهام في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

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مناقشة سياسة «الداخلية»
بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة، أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كفاح محمد الزعابي مقررة اللجنة، والدكتورة موزة محمد العامري، وأسامة أحمد الشعفار، وخلفان راشد الشامسي، وأحمد عبدالله الشحي. وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات ضمن محورين هما: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية في مكافحة المخدرات.

المجلس الوطني الاتحادي
مالية الوطني
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