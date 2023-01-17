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شخبوط بن نهيان يلقي الكلمة الافتتاحية في منتدى غانا للأعمال

شخبوط بن نهيان
18 يناير 2023 00:45

ألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، الكلمة الافتتاحية في منتدى غانا للأعمال تحت عنوان «غانا.. فرص بلا حدود»، بحضور وفد غاني يرأسه فخامة الرئيس نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو، رئيس جمهورية غانا.

ويسلط المنتدى، المنعقد في أبوظبي في إطار فعاليات أسبوع غانا للأعمال، الضوء على الفرص اللامحدودة المتوافرة في غانا، في العديد من مجالات الصناعات الاستراتيجية، مثل: الطاقة، والتعدين والموارد الطبيعية، والزراعة، والخدمات المالية، والتجارة والتصنيع، والبيئة، والتكنولوجيا، والعقارات.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في كلمته، «تربط بين دولة الإمارات وجمهورية غانا علاقات ثقافية وتاريخية وثيقة، الأمر الذي عزز التعاون والشراكة في قطاعات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والزراعة وبناء المدارس والمستشفيات. وتواصل دولة الإمارات التزامها في الاستثمار في القطاعات الحيوية والمواهب في غانا، حيث تقدر قيمة الاستثمارات في القطاع العقاري والزراعي والسياحي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار أميركي».

وأشاد معاليه بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية غانا، ودعا إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وقال «نتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع غانا والبناء عليها بما يحقق مستقبلاً أفضل لشعوبنا».

يبحث منتدى غانا للأعمال استراتيجيات تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية غانا، حيث تستعرض الجهات والشركات المشاركة في فعاليات أسبوع غانا للأعمال مجالات وفرصاً للعمل والاستثمار.

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منتدى الأعمال
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