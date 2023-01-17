رئيس كوريا: أهمية تعزيز الشراكات العالمية لتصميم المستقبل

دبي (الاتحاد)

زار فخامة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الصديقة، أمس «متحف المستقبل» في دبي، حيث كان في استقبال فخامته والوفد المرافق، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

واطلع فخامة يون سوك يول على مختلف أقسام المتحف وأبرز التجارب المبتكرة والمبادرات النوعية التي تحتويها الأيقونة المعمارية العالمية التي تشكل مقراً لمؤسسات استشراف المستقبل الدولية، ومركزاً معرفياً لدعم خبراء ومصممي الحلول المستقبلية المبتكرة في مختلف القطاعات التي تهم مجتمعات العالم.

وجاءت الزيارة لمتحف المستقبل ضمن زيارة الدولة التي قام بها فخامة رئيس جمهورية كوريا إلى دولة الإمارات برفقة وفد رفيع المستوى ضمّ عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وألقى فخامة يون سوك يول خلال زيارته لمتحف المستقبل كلمة أكد فيها أهمية تعزيز الجهود والشراكات الدولية لمواجهة مختلف التحديات العالمية بالاعتماد على التكنولوجيا والعلوم، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين بلاده ودولة الإمارات ستشهد المزيد من التقدم خلال الفترة القادمة على مختلف الصُعد.

وقال فخامته إن «متحف المستقبل» يُلهم العالم لبناء غدٍ أفضل للبشرية، ويقدم رؤية جديدة للمستقبل، مؤكداً أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات عبر التوظيف الصحيح لقطاعات التكنولوجيا التي تشهد تسارعاً كبيراً بما يعود بالأثر الإيجابي على المجتمعات ويحقق تطلعاتها.

وأضاف: «نتشارك مع دولة الإمارات رؤيتها أن المستقبل يمكن تصميمه، وأن الدور الرئيس للعلوم والتكنولوجيا هو المساهمة في تحسين حياتنا وترسيخ القيم الإنسانية التي نؤمن بها».

جلسة حوارية

شهد فخامة رئيس جمهورية كوريا جلسة حوارية سلطت الضوء على أهمية دور العلوم والابتكار في مستقبل البشرية وفرص التعاون المستقبلية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، شارك فيها معالي تشو كيونج هو، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد، ومعالي لي جونغ هو، وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي و«أسباير»، والبروفيسورة ليندا جي ميلز، نائب رئيس جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، وريتشارد هيمس، الخبير المستقبلي ومؤسس «مركز المستقبل»، وأدار الجلسة سعيد القرقاوي، مدير أكاديمية دبي للمستقبل.