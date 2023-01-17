الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس كوريا: أهمية تعزيز الشراكات العالمية لتصميم المستقبل

الرئيس الكوري يصافح أحمد بن سعيد
18 يناير 2023 01:53

دبي (الاتحاد)

زار فخامة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الصديقة، أمس «متحف المستقبل» في دبي، حيث كان في استقبال فخامته والوفد المرافق، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
واطلع فخامة يون سوك يول على مختلف أقسام المتحف وأبرز التجارب المبتكرة والمبادرات النوعية التي تحتويها الأيقونة المعمارية العالمية التي تشكل مقراً لمؤسسات استشراف المستقبل الدولية، ومركزاً معرفياً لدعم خبراء ومصممي الحلول المستقبلية المبتكرة في مختلف القطاعات التي تهم مجتمعات العالم.
وجاءت الزيارة لمتحف المستقبل ضمن زيارة الدولة التي قام بها فخامة رئيس جمهورية كوريا إلى دولة الإمارات برفقة وفد رفيع المستوى ضمّ عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وألقى فخامة يون سوك يول خلال زيارته لمتحف المستقبل كلمة أكد فيها أهمية تعزيز الجهود والشراكات الدولية لمواجهة مختلف التحديات العالمية بالاعتماد على التكنولوجيا والعلوم، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين بلاده ودولة الإمارات ستشهد المزيد من التقدم خلال الفترة القادمة على مختلف الصُعد.
وقال فخامته إن «متحف المستقبل» يُلهم العالم لبناء غدٍ أفضل للبشرية، ويقدم رؤية جديدة للمستقبل، مؤكداً أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات عبر التوظيف الصحيح لقطاعات التكنولوجيا التي تشهد تسارعاً كبيراً بما يعود بالأثر الإيجابي على المجتمعات ويحقق تطلعاتها.
وأضاف: «نتشارك مع دولة الإمارات رؤيتها أن المستقبل يمكن تصميمه، وأن الدور الرئيس للعلوم والتكنولوجيا هو المساهمة في تحسين حياتنا وترسيخ القيم الإنسانية التي نؤمن بها».

أخبار ذات صلة
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
محمد بن راشد: علاقاتنا مع كوريا نموذجية

جلسة حوارية
شهد فخامة رئيس جمهورية كوريا جلسة حوارية سلطت الضوء على أهمية دور العلوم والابتكار في مستقبل البشرية وفرص التعاون المستقبلية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، شارك فيها معالي تشو كيونج هو، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد، ومعالي لي جونغ هو، وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي و«أسباير»، والبروفيسورة ليندا جي ميلز، نائب رئيس جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، وريتشارد هيمس، الخبير المستقبلي ومؤسس «مركز المستقبل»، وأدار الجلسة سعيد القرقاوي، مدير أكاديمية دبي للمستقبل.

جمهورية كوريا
متحف المستقبل
الإمارات
دبي
أحمد بن سعيد
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
طلاب مدارس يقرؤون داخل مكتبة في بلدة دارا أدامخل (أ ف ب)
عربي ودولي
«التعليم الرقمي» ملاذ الأفغانيات لتحقيق حلم الدراسة الجامعية
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©