شركتان من كوريا تنضمان لمنظومة الأعمال في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

رحّب مكتب أبوظبي للاستثمار بشركتين جديدتين من الشركات الكورية لتأسيس أعمالهما ضمن منظومة الأعمال المبتكرة في العاصمة أبوظبي. وأعلنت كل من شركة H2O للضيافة والتحالف الكوري للمزارع الذكية (الذي يضم أربع شركات هي بوميت، ونونغشيم، وأرغو سوليوشنز كوريا، وإم إس غروب) عن خططهما لتأسيس أعمالهما في إمارة أبوظبي، على هامش زيارة رئيس جمهورية كوريا، يون سوك يول إلى الدولة.وتستفيد كل من H2O المتخصصة بالتحول الرقمي في قطاع الضيافة والترفيه، والتحالف الكوري للمزارع الذكية الذي يضم عدداً من الشركات المتخصصة بالتقنيات الزراعية والذي يعمل على زراعة أصناف متنوعة من الفراولة الكورية في 6 مزارع ذكية جديدة في أبوظبي، من منظومة الأعمال المبتكرة التي تتمتع بها أبوظبي والتزامها بتوظيف أفضل التقنيات الحديثة لتطوير عدد من القطاعات الرئيسية مثل القطاع الزراعي وقطاع السياحة والضيافة.

وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات تعاون وثيقة مع جمهورية كوريا منذ عقود، بما يشمل عدة قطاعات اقتصادية حيوية. وأصبحت المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي وبنيتها التحتية المتطورة وجهة مفضلة للشركات الكورية التي تركز على الابتكار مثل شركة H2O للضيافة والتحالف الكوري للمزارع الذكية وشركة بيسبن جلوبال، والتي تتطلع إلى تأسيس أو توسعة أنشطتها في المنطقة. ويسر مكتب أبوظبي للاستثمار أن يرحب بجيل جديد من شركات كوريا في إمارة أبوظبي، ونتطلع قدماً إلى توطيد أواصر الشراكة العريقة بين الطرفين، بما يسفر عن أفكار وحلول جديدة ومبتكرة تعود بفوائد ملموسة على الجميع».

التحالف الكوري للمزارع الذكية

يتطلع «التحالف الكوري للمزارع الذكية» للاستفادة من المكانة الرائدة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في مجال التكنولوجيا الزراعية لتشغيل 6 مزارع ذكية متخصصة بإنتاج الفراولة الطازجة على مدار العام في العاصمة أبوظبي. وتشتهر أصناف الفراولة الكورية بحجمها الكبير وحلاوة الطعم والرائحة الذكية. ويعد «التحالف الكوري للمزارع الذكية» مشروعاً مشتركاً مع الشريك الاستراتيجي المحلي شركة المارينا القابضة ويضم أربع شركات هي: بوميت، ونونغشيم، وأرغو سوليوشنز كوريا، وإم إس غروب. ومن المقدر أن يستثمر التحالف 16 مليون دولار أمريكي في اقتصاد أبوظبي، وسيستفيد التحالف من منظومة الأعمال المبتكرة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي لتعزيز الاستدامة الزراعية وتوسيع نطاق توافر الأصناف المزروعة محلياً والتي تمتاز بجودة عالية.