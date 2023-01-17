افتتاح معرض ومؤتمر «إنترسيك» في دبي

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أمس فعاليات الدورة 24 للمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة «إنترسيك» 2023، المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، الذي يجمع الآلاف من خبراء القطاع في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دوليةً واسعة بأكثر من 1000 جهة عارضة من 55 دولةً مختلفة، بما فيها 10 أجنحة دولية من جميع أنحاء العالم. وقام سموه بجولة في المعرض، رافقه خلالها هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، حيث شملت الجولة زيارة سموه لمنصة شرطة دبي، والاطلاع على ما تعرضه من ابتكارات وخدمات أمنية وذكية بما فيها «مركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران» التابع لشرطة دبي، وما يقدمه من خدمات دراسة المُستجدات في المجال الأمني، ومتابعة البيانات وتحليلها وتقييمها، ومن ثم رفع التوصيات إلى الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي.

وتفقّد سموه منصة الشركة الوطنية السعودية للخدمات الأمنية (سيف)، والتي تشارك في المعرض ضمن القسم المعني بمنتجات وحلول الأمن الوطني وتطبيق القانون وحماية الحدود وأمن المطارات والطيران والأمن البحري.

وشملت جولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، حيث أطلع سموه على المشاريع التي تقدمها الإدارة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في مجال الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة لمجتمع دبي، بالشراكة والتعاون مع كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي.

كما زار سموه منصة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي التي تطرح من خلال الحدث عدداً من الأنظمة الأمنية المبتكرة ومن بينها برنامج «مدار» وهو نظام يقوم بتتبع الأجسام المتحركة بمختلف أحجامها وأنواعها باستخدام تقنيات نظام تحديد المواقع الجغرافية GPS.

وتوقف سموه أمام منصة «مؤسسة الاتصالات المتخصصة - نداء» التي تعرض أحدث حلولها الأمنية والتقنيات والتطبيقات الخاصة بالعمليات اليومية والمهام الحرجة والمصممة لدعم فرق الأمن والسلامة والمستجيبين الأوائل.

وتستمر فعاليات المعرض حتى الخميس 19 يناير، وتتضمن فعاليات مخصصة لاستعراض المنتجات المميزة في مجالات الأمن التجاري والمحيطي والأمن الوطني والحرائق والإنقاذ والصحة والسلامة والأمن السبراني، بالإضافة إلى برنامج مؤتمرات وجلسات تفاعلية لتبادل المعارف والعديد من الأنشطة المتخصصة.