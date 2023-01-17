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منصور بن محمد يكرّم القائمين على برنامج جاهزية الدفاع المدني

منصور بن محمد يكرّم القائمين على برنامج جاهزية الدفاع المدني
18 يناير 2023 01:52

دبي (الاتحاد)

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كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أمس على هامش زيارة سموه لفعاليات الدورة الـ24 للمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة «إنترسيك» 2023، النقيب عيسى أحمد المطوع، مدير إدارة الرقابة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، لجهوده في تقديم أفضل الحلول المبتكرة في مجال التنبؤ بالحرائق والتوعية بأسبابها، لتجنّب وقوعها من خلال إدارته لبرنامج تطوير «جاهزية الدفاع المدني الذكي بدبي». 
وشاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في معرض إنترسك 2023م - المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بعدد من الابتكارات والحلول الذكية ومن بينها برنامج تطوير «جاهزية الدفاع المدني بدبي»، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق بشكل استباقي.
وحظي البرنامج بإشادة دولية ممثلة في الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق NFPA، حيث يعتمد البرنامج على استخدام تكنولوجيا البيانات الضخمة من خلال ربطه مع الدوائر الحكومية بإمارة دبي، ومن ثم تحليل تلك البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ باحتمالية وقوع حوادث الحريق بناء على قاعدة بيانات الحوادث المشابهة التي حدثت في الإمارة على مدار السنوات الخمس الأخيرة.

منصور بن محمد
الدفاع المدني
الحرائق
دبي
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