«طبيب العيون النيبالي» يفوز بـ «جائزة عيسى لخدمة الإنسانية»

هزاع أبوالريش (المنامة)

أكّد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة الملك، رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، أنّ الجائزة والتي أسّسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، تستذكر بالإجلال والتقدير الروح الكريمة الخيّرة للشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة «طيّب الله ثراه»، مشيداً بمبادرة جلالته بإنشاء هذه الجائزة تخليداً لذكراه العطرة واحتفاء بمواقفه وأعماله الإنسانية ودوره الكبير في تأسيس الدولة الحديثة لتبقى هذه الجائزة شعلة خير وتكريم لمن يسهم في خدمة البشرية جمعاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور مندوبي مختلف وسائل الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، وذلك للإعلان عن الفائز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الخامسة 2021-2022، والتي قرّر مجلس الأمناء منحها لطبيب العيون النيبالي الدكتور سندوك رويت.

وقال سموّه: إن هذه الجائزة، ومنذ انطلاقتها في فبراير عام 2009 وعبر دوراتها الخمس تؤكد إيمان مملكة البحرين الراسخ في ظلّ مسيرتها التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البحرين، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بأهمية التسامح والعيش المشترك والحرص على إبراز أصحاب السبق في مجالات العمل الإنساني وتكريمهم من واقع المبادئ التي أُنشئت من أجلها الجائزة.

وبدوره، أوضح علي عبدالله خليفة الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، بأنّه قد تقدم لنيل الجائزة في دورتها الخامسة2021-2022 مئة وخمسة وأربعون مترشحاً من مختلف بلدان العالم، وعمل مجلس أمناء الجائزة، وبجهد وحرص متواصل مع أمانة الجائزة ولجنة التحكيم المؤلفة من شخصيات عالمية من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والقانونية والأكاديمية بالبحث فيما تلقّته أمانة الجائزة من أعمال إنسانية من مترشحين لنيل الجائزة لاعتماد 139 مترشحاً، تم عرض أعمالهم المكتملة الأهلية على هيئة تحكيم من ذوي الاختصاص يمثل أعضاؤها قارات العالم، وتم استعراض القائمة واختصارها إلى خمسة مترشحين ممن تنطبق عليهم شروط نيل الجائزة.

الطبيب

يُشار إلى أنّ طبيب العيون النيبالي الدكتور سندوك رويت قد اشتهر عالمياً بابتكار الطريقة الجديدة لعلاج مرض عتامة العيون. كما استطاع أن يُطوّر عدسة جديدة تزرع داخل مقلة العين يمكن إنتاجها بسعر أرخص بكثير من مثيلاتها، وهذه العدسة رخيصة الثمن ساعدته على إجراء جراحة لعلاج إعتام عدسة العين في أقل من خمس دقائق، يقوم خلالها بإزالة المياه البيضاء من دون غُرَز من خلال شقوق صغيرة واستبدالها بعدسة اصطناعية منخفضة التكلفة. ولقد تمكن من علاج أكثر من 120 ألف مريض مصاب بالعمى الذي يمكن تفاديه مجاناً دون أن يأخذ من مرضاه الفقراء أي مقابل مادي.

خدمة الإنسانية

​يشار إلى أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية التي احتلت مكانة مرموقة بين الجوائز العالمية، تمنح في احتفالية ملكية كبرى مرة كل سنتين لفرد أو مؤسسة، قيمتها مليون دولار أميركي وميدالية من الذهب الخالص رفق شهادة تقدير عليا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، تسلم في احتفالية ملكية كبرى تقام خلال شهر فبراير 2023 يشرفها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وتحضرها شخصيات عالمية شهيرة إلى جانب وفود رسمية وأهلية. ​

​وقد منحت جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دوراتها الأربع الماضية على التوالي إلى الدكتورة الماليزية جميلة محمود عن جهودها في الإغاثة من الكوارث، وفي الثانية إلى البروفيسور الهندي آشيوتا سامانتا في الإغاثة والرعاية الاجتماعية، وفي دورة الجائزة الثالثة منحت إلى مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية لجهوده المتميزة في الانتصار على المرض، وفي دورة الجائزة الرابعة فازت مؤسسة إدهي الخيرية بجمهورية باكستان الإسلامية لجهودها في الإغاثة من الفقر والعوز.

​تتميز جائزة عيسى لخدمة الإنسانية بين الجوائز العربية كونها أول جائزة عربية في الخدمة الإنسانية تحظى بسمعة دولية ويتقدم إليها في كل دورة مترشحون من مختلف دول العالم، تقع مسؤولية تحكيم أعمالهم على لجنة تحكيم من ذوي الخبرة يمثلون قارات العالم.