«الهلال للمشاريع»: الإرادة السياسية ورؤوس الأموال الخاصة والابتكارات المحلية حل لأزمة المناخ

دافوس (وام)

شارك بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لـ«الهلال للمشاريع»، في جلسة حول الأعمال الخيرية المكرسة لإدارة المناخ «الأعمال الخيرية: محفز لحماية كوكبنا» والتي عُقِدت ضمن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حيث اجتمع قادة من القطاعات الخاصة والحكومية والخيرية لمناقشة سبل تكثيف الجهود من أجل بلوغ صافي الصفر وتحقيق أهداف الحفاظ على الطبيعة.

وأوضح بورهيه برينديه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن النسبة التي تخصص لقضايا تغير المناخ من التمويلات الخيرية العالمية لا تتعدى 2%، داعياً إلى تكثيف التعاون بين أصحاب المصلحة لضمان تحقيق أفضل النتائج وأعقبه جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ الذي أشار إلى الحاجة الملحة إلى تسخير قوى التمويل الخيري وتوظيفها في حماية كوكبنا.

وبإدارة جيم هواي نيو المدير الإداري لمركز الطبيعة والمناخ للمنتدى الاقتصادي العالمي جمعت هذه الجلسة قادة سياسات وأعمال منهم مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة للشؤون المناخية وتمويلها وديزموند كيوك الرئيس التنفيذي لصندوق تيماسيك ومعالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لـ«الهلال للمشاريع».