مديرة نادي الشارقة للصحافة لـ «الاتحاد»: هدفنا دعم معارف الإعلاميين لمواكبة تطورات المهنة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت أسماء الجويعد، مديرة نادي الشارقة للصحافة لـ «الاتحاد»، أن نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يهدف إلى خدمة قطاع الصحافة والإعلام، ويسعى إلى بناء مجتمع معرفي متخصص يعزز التواصل المهني والتطوير المعرفي المستمر للعاملين في القطاع، من خلال المبادرات والأنشطة التي يتم عقدها على مدار العام، مع نقل أفضل الخبرات والتجارب الإعلامية، وتعزيز بناء الشراكات مع الجهات المتخصصة في القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تنظيم الجلسات والمبادرات الهادفة للخروج بالتوصيات الإيجابية والرؤى البناءة التي تخدم العمل الصحفي والإعلامي.

وأشارت إلى أن النادي يعمل على خدمة قطاع الصحافة والإعلام والعاملين فيه، وتقديم الدعم المعرفي للصحفيين وطلبة كليات الإعلام، مع تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة المتخصصة على مدار العام، والتعريف بأفضل التجارب والممارسات الإعلامية.

وقالت الجويعد: يضم النادي 3 فئات عضوية، وهي العضوية المهنية التي تستهدف المتخصصين المهنيين، والعضوية الأكاديمية المُخصصة لأعضاء الهيئات التدريسية والطلبة بكليات الاتصال والإعلام داخل دولة الإمارات، وكذلك العضوية الدولية التي تضم المتخصصين في المؤسسات الإعلامية والأكاديمية خارج الدولة، ويُمكن تقديم طلب الالتحاق بعضوية نادي الشارقة للصحافة من خلال موقع النادي الإلكتروني https://sharjahpressclub.ae، والذي يتضمن شرحاً توضيحياً لكافة المستندات المطلوبة والشروط والأحكام وكيفية تقديم طلبات الالتحاق.

وأوضحت أنه يستفيد أعضاء النادي من مزايا متعددة، من بينها المشاركة في البرامج التدريبية، والفعاليات التي ينظمها النادي على مدار العام، وكذلك الاستفادة من الشراكات التي يعقدها النادي، سواء مع جهات إعلامية متخصصة، أو جهات خدمية في قطاعات مختلفة لتقديم خصومات وعروض للأعضاء، كما تعد عضوية نادي الشارقة للصحافة فرصة لاطلاع الصحفيين وطلبة الإعلام على تطورات العمل الصحفي والإعلامي بصورة مستمرة، والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب في القطاع عبر المبادرات المتخصصة التي يتم تنفيذها.

وحول أهم المبادرات والأنشطة التي ينفذها النادي، قالت مدير نادي الشارقة للصحافة: ينظم النادي العديد من الفعاليات والأنشطة على مدار العام مثل المجلس الرمضاني السنوي الذي يناقش أهم الموضوعات المجتمعية الحيوية من خلال استضافة أبرز الشخصيات المحلية والإقليمية والعالمية، تحقيقاً لأهداف الحوار البناء والخروج بالنتائج والتوصيات الإيجابية، بالإضافة إلى تنظيم الجلسات الحوارية المتخصصة لمناقشة واقع الصحافة والإعلام ومستقبلهما على المستويين المحلي والإقليمي.

وأضافت: يلعب النادي دوراً حيوياً في تعزيز التعاون المثمر بين الصحفيين والإعلاميين والجهات الحكومية في إمارة الشارقة، من خلال مبادرة «تواصل» التي تهدف إلى تنظيم جلسات نقاشية بناءة بين الصحفيين والإعلاميين ومسؤولي الجهات الحكومية، بالإضافة إلى العمل على التهيئة الإعلامية للأطفال والنشء وبناء معارفهم الإعلامية من خلال مبادرة التدريب الإعلامي السنوي «إثمار».

وكشفت الجويعد، عن أنه على مدار السنوات الماضية، نظم النادي أكثر من 80 جلسة ولقاء حوارياً، واستقطب بها أكثر من 200 متحدث في موضوعات مختلفة، ناقشت أهم جوانب العمل الصحفي والإعلامي، وسلطت الضوء على نماذج إعلامية مُلهمة، بالإضافة إلى الجلسات التي تناقش الموضوعات المجتمعية الحيوية في مجالات الفن والرياضة والثقافة والتواصل الاجتماعي، وغيرها من الجوانب.

وقالت: كما نظمنا على مدار الفترة الماضية أكثر من 20 برنامجاً تدريبياً ضمن خطة التدريب والتطوير بالتعاون مع مؤسسات مهنية من ذوي الخبرة والكفاءة على المستويين المحلي والعالمي.

وأضافت مدير نادي الشارقة للصحافة: نحرص على وضع الخطة التدريبية بمرونة، بحيث تتوافق مع الاحتياجات التدريبية للصحفيين والإعلاميين وطلبة كليات الصحافة والإعلام، لمواكبة تطلعاتهم وتماشياً مع مستجدات العمل الصحفي والإعلامي وتطوراته العالمية.وأكدت مدير نادي الشارقة للصحافة، أن مبادرات النادي لها انعكاس على دعم تطور العمل الإعلامي من خلال دورنا في ضمان نقل أفضل الخبرات والممارسات، والتعريف بمتغيرات المهنة في السوق العالمي.

«مبادرة إثمار»

حول أهم المبادرات، أكدت أسماء الجويعد أن النادي قدم «مبادرة إثمار»، وهي عبارة عن برنامج تدريب إعلامي سنوي يستهدف الأجيال الجديدة، أطلقه نادي الشارقة للصحافة عام 2019.

ويهدف البرنامج السنوي إلى تأهيل الأطفال والنشء من سن 10 إلى 17 عاماً، وبناء معارفهم الإعلامية بطريقة علمية تجمع بين الجانبين النظري والعملي، مع تنفيذ زيارات ميدانية لمؤسسات صحفية وتلفزيونية، بما يمنحهم فرصة التعرف من قرب على تفاصيل العمل الإعلامي، وتقديم نماذج من التطبيق العملي لكيفية إنتاج المحتوى بأشكاله المختلفة التي تتضمن المحتوى المكتوب والمرئي والمسموع، وتلقى البرنامج على مدار النسخ الأربع الماضية 240 طلب انضمام، وتخرج فيه حتى الآن 89 طالباً وطالبة.

وقالت: منذ الدورة الأولى من البرنامج، لمسنا من قرب الشغف الإعلامي لدى الجيل الجديدة، وحقق البرنامج على مدار الدورات الأربع الماضية نتائج ومخرجات إيجابية واضحة، حيث شارك خريجو البرنامج بكفاءة عالية في التغطيات الإعلامية لفعاليات كُبرى طبقوا خلالها ما تعلموه من مهارات إعلامية.

ولفتت إلى أن الفوز بجائزة الكويت للإبداع، لا يعد تكريماً فقط لنادي الشارقة للصحافة، بل تكريماً أيضاً لكل خريج من خريجين من مبادرة برنامج «إثمار» على شغفه بالمعرفة والتعلم، والاستعداد للمستقبل بالعلم.

أهداف 2023

قالت الجويعد: إن النادي لديه مجموعة من المبادرات والأنشطة ضمن خطة 2023، وكذلك برامج متخصصة وورش عمل وجلسات حوارية، تم وضعها وفقاً لاحتياجات الصحفيين والإعلاميين وطلبة وأساتذة الصحافة والإعلام، بما يواكب تطورات المهنة.