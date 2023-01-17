انطلاق مؤتمر «الصحافة الإذاعية وأخبار البودكاست» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت صباح أمس فعاليات المؤتمر الدولي «الصحافة الإذاعية وأخبار البودكاست في الجنوب العالمي» والذي نظمه قسم الاتصال الجماهيري بكلية الاتصال بجامعة الشارقة في مقر الجامعة بنظام الهجين حضورياً وافتراضياً.

وخلال حفل الافتتاح رحب الأستاذ الدكتور يوسف الحايك بالحضور، مؤكداً حرص الجامعة على مواكبة أحدث التطورات في مختلف المجالات الأكاديمية، وحرص كلية الاتصال على مواكبة أحدث التطورات في المجال الإعلامي بصفة خاصة، وأضاف: أن البودكاست هو أحد وسائط الإعلام الرقمي المستحدث منذ عام 2004، وقد نجح في نشر الملفات الصوتية والمرئية وتوزيعها على أوسع نطاق، كوسيط رقمي للبث عبر الإنترنت، مما أكسبه شعبية كبيرة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصبح صناعة رائجة تتنوع توجهاتها، وتتعدد أبعادها وتأثيراتها.

وفي نهاية كلمته، تمنى أن يحقق المؤتمر الإضافة المرجوة، بما سيتضمنه من أوراق علمية تستعرض أهم تجارب البودكاست في عدد من بلدان العالم، وأن يخرج المشاركون بتوصيات قيمة تساعد على تطوير البحث العلمي في الدراسات الإعلامية بالمنطقة.

ورحب الأستاذ الدكتور هايرو لوقو أوكاندو، عميد كلية الاتصال بالحضور والمشاركين في المؤتمر، وأضاف بأن كلية الاتصال تفخر بتنظيم هذا المؤتمر لأهمية موضوعه في الوقت الحاضر، حيث إنها المرة الأولى التي يجتمع فيها خبراء وعلماء في هذا المجال من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرصد التجارب في الدول المختلفة، وتقديم المقترحات والتوصيات في هذا المجال.

وأشار العميد إلى أن الراديو والبودكاست، وفقاً لمعظم الدراسات، يعتبر الوسيلة الأسرع في النمو ولها وصول خاص إلى شرائح كبيرة من المجتمع، مما يعطي أهمية كبيرة لجلسات المؤتمر وتوصياته.

وأوضحت الدكتورة ثريا السنوسي، مساعد عميد كلية الاتصال والمنسق العام للمؤتمر، خلال كلمتها أن المؤتمر يسعى إلى رصد أبرز التوجهات والتجارب حول الصحافة الإذاعية وأخبار البودكاست المنتجة والمنشورة والمستهلكة في جنوب العالم.

وخلال الجلسة الافتتاحية، قدم المتحدث الرئيس الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس» ورئيس المجلس الاستشاري لكلية الاتصال، محاضرة عن صناعة البودكاست وجمهوره في دولة الإمارات.

الجلسة الأولى

تناولت الجلسة العلمية الأولى، وشارك فيها عدد من الأكاديميين من الإمارات وبريطانيا وأميركا والمكسي ودول عدة، عدداً من أوراق العمل البحثية حول موضوع «البث الصوتي في الجنوب العالمي: الميزات والفرص والتحديات».