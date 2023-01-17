«دبي للصحافة» يستضيف منتسبي «كفاءة» للتدريب الإعلامي

دبي (الاتحاد)

استقبل نادي دبي للصحافة وفداً من منتسبي برنامج التدريب الإعلامي «كفاءة»، بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، حيث هدفت الزيارة إلى التعرّف على اختصاصات وأدوار النادي، وأبرز أنشطته وأهم مبادراته والتي تصب جميعها في خدمة الإعلام، سواء المحلي أو الإقليمي، وكذلك العالمي.

وأعربت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، عن ترحيبها بمنتسبي «كفاءة»، منوهةً بعلاقات التعاون الوثيقة التي طالما جمعت النادي بوكالة أنباء الإمارات بما لها من مكانة كإحدى أهم المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات والمنطقة، مشيدة بفكرة وأهداف برنامج «كفاءة» الذي أطلقته «وام» شهر نوفمبر الماضي بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم للعمل في القطاع الإعلامي بمختلف مجالاته، مؤكدة تطابق أهداف البرنامج مع رؤية «دبي للصحافة» في تمكين المواهب الإعلامية الوطنية، وتعزيز فرصهم وزيادة مستوى مشاركتهم في القطاع الإعلامي.

ومن جانبه، أكد عبدالله عبدالكريم، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات «وام»، الدور الصحفي المميز والجهود الإعلامية المتواصلة لنادي دبي للصحافة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً، وهو ما يتجسد في أنشطة ومبادرات النادي المتنوعة على مدار أكثر من عشرين عاماً على تأسيسه، موضحاً أن البرنامج التدريبي الإعلامي «كفاءة» يأتي ضمن سلسلة من البرامج الإعلامية النوعية التي تهدف إلى رفد مؤسسات الإعلام الوطني بكفاءات إعلامية إماراتية مؤهلة ومدربة في مختلف الأقسام المتخصصة كالأخبار والاقتصاد والرياضة والتحرير المركزي والتصوير والإنتاج الفني والمنصات الاجتماعية والإرسال والبث.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح حول أهم إنجازات النادي في خدمة الإعلام والإعلاميين، وفي مقدمتها «منتدى الإعلام العربي»، التجمع الأكبر من نوعه في المنطقة، و«جائزة الإعلام العربي» أهم محفل للاحتفاء بالتميز في المجال الإعلامي عربياً، و«منتدى الإعلام الإماراتي»، وغيرها من فعاليات ومبادرات تدعم الإعلام والإعلاميين.

الخدمات المتنوعة

تناول الشرح الخدمات المتنوعة التي يقدمها النادي، ومنها الدورات والبرامج التدريبية التي تركز كذلك في جانب كبير منها على شباب الإعلاميين، والتي يتم تنظيمها بالشراكة مع كبرى المؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم.

وقد أبدى منتسبو برنامج «كفاءة» تقديرهم لنادي دبي للصحافة، وما يقدمه من إسهامات كان لها أثرها الواضح في ترسيخ مكانة دبي كمركز إعلامي رئيسي في المنطقة، وما يقوم به من مبادرات ذات مردود إيجابي واضح على صفحة الإعلام المحلي والعربي.