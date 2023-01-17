7394 زيارة تفتيشية لضبط جودة مشاريع البناء في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نفذت بلدية منطقة الظفرة، 7394 زيارة تفتيش فني ميداني على مختلف مواقع البناء والإنشاء في مدن منطقة الظفرة خلال العام 2022، وذلك لإنجاز الطلبات المقدمة من المقاولين والاستشاريين.

وتهدف الزيارات إلى ضبط جودة المشاريع المنفذة من الناحية الفنية، والتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة، والشروط والمعايير المعتمدة بـ «كود أبوظبي الدولي للبناء»، واللائحة التنفيذية التي تضمن إنشاء مبانٍ مستدامة حسب أفضل الممارسات المتبعة. وتهدف أيضاً إلى التأكد من التزام الشركات بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، وتركيب الأسوار المؤقتة حول المواقع بطريقة صحيحة وثابتة تحسباً لأي تقلبات جوية، وكذلك التأكد من تركيب السقالات بطريقة آمنة، وسلامة التوصيلات الكهربائية والحماية اللازمة للحواف والأسطح، انطلاقاً من حرص البلدية على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق بناء آمن ومستدام.

كما تهدف الزيارات إلى تنظيم ومراقبة وحوكمة أعمال البناء والتطوير العمراني، وفق أفضل معايير التصميم والبناء والصحة والسلامة والبيئة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

وحددت البلدية مجموعة من الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها في مواقع التشييد والبناء لإنشاء أسوار مؤقتة، وذلك لضمان أمن العاملين في مواقع البناء والسكان.

معايير

تتضمن المعايير المطلوب توافرها، أن يتم بناء السور المؤقت من الألواح المعدنية النظامية، وأن تكون الألواح المكونة للسور من مادة غير قابلة للاشتعال، وشديدة المقاومة للصدأ، ومثبتة بشكل جيد، كما يجب تثبيت دعامات السور على قواعد خرسانية لمقاومة حركة الرياح، وأن يتحمل مقاول المشروع تصليح ومراقبة سلامة السور المؤقت، كما يجب ألا تزيد المسافة بين اللوح والسور عن 5 سم، ولا ترتفع عن الأرض أكثر من 10 سم، وأن يتم تركيب السور المؤقت بارتفاع مناسب.

وأنجزت البلدية 14609 معاملات على الأنظمة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء.