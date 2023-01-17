اليوم .. أمطار متوقعة وانخفاض درجات الحرارة

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً بوجه عام وغائماً أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خاصةَ على المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار وتكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كلم/س تصل إلى 50 كلم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن حال الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:49 والثاني عند الساعة 23:58 والجزر الأول عند الساعة 17:08 والثاني عند الساعة 02:33 .

ولفت إلى أن بحر عُمان سيكون متوسطاً إلى مضطرب أحياناً، و يحدث المد الأول عند الساعة 20:01 والثاني عند الساعة 06:05 والجزر الأول عند الساعة 12:40 والثاني عند الساعة 01:11.