«ضاحية السيوح» يعقد اجتماعه الأول

الشارقة (الاتحاد)

أقر مجلس ضاحية السيوح التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، خلال اجتماعه الأول الذي عقده بالاتفاق على انتخاب يوسف عبيد حرمول الشامسي رئيساً لمجلس ضاحية السيوح، وانتخاب حارب محمد حارب الرميثي نائباً للرئيس.

ويأتي عقد الاجتماع تنفيذاً للمرسوم الأميري الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رقم (3) لسنة 2023 م بشأن تشكيل مجلس ضاحية السيوح في مدينة الشارقة، والداعي إلى اختيار الرئيس ونائب الرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء، بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين.

حضر الاجتماع، الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري، مدير إدارة شؤون المجالس.

حضر من أعضاء الضاحية كل من إبراهيم راشد علي الكابوري النقبي وأحمد حسن يحيى الياسي وجاسم محمد بخيت السويدي وحارب محمد حارب الرميثي وخالد سالم سعيد سالم النعيمي وسالم سيف سالم سعيد السويدي وعبد الله عبد الرحمن علي الأنصاري وعبد الله ناصر أحمد النعيمي ومحمد علي حسين المناعي وهلال أحمد عبد الله يوسف المحرم، ويوسف عبيد يوسف حرمول الشامسي.

واستهل يوسف عبيد حرمول الشامسي رئيس مجلس ضاحية السيوح بتقديم الشكر والثناء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه للمجتمع، بالتوسع في إنشاء المجالس، وإنشاء سموه لمجلس ضاحية السيوح، لينضم إلى كوكبة مجالس الضواحي، وأشاد برؤية سموه في أهمية المجالس ودورها المهم باعتبارها همزة الوصل بين المجتمع والحكومة، وما يقع على عاتق أعضاء المجالس من العمل على إيصال صوت المواطنين إلى المسؤولين.