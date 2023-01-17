تعاون بين «صحة أبوظبي» و«حياة بايوتك»

أبوظبي(الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع «حياة بايوتك»، المشروع المشترك بين «سينوفارم سي إن بي جي» وشركة «جي 42»، لتعزيز التعاون بهدف دعم الجهود المبذولة ضمن مجالات البحث والتطوير، والبحوث السريرية، والارتقاء بالإمكانات الصناعية في أبوظبي. ويأتي هذا التعاون منسجماً في المضمون والأهداف مع جهود الدائرة لترسيخ مكانة الإمارة كحاضنة للبحث والابتكار في مجالات علوم الحياة ووجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم.

وبحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس الدائرة وليو جينغزهين، رئيس مجلس إدارة «سينوفارم سي إن بي جي»، وهونجبين كونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «حياة بايوتك»، وقع الاتفاقية كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة وناصر اليماحي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «حياة بايوتك». وتمثل هذه الاتفاقية التزاماً بالتعاون بين الجانبين في مجال البحوث السريرية القائمة على الأدلة، لاسيما فيما يخص مكافحة الأمراض المعدية. كما تغطي مذكرة التفاهم مجالات تضم البنية التحتية والتخطيط الاستراتيجي ومشاركة البيانات وأسس الملكية الفكرية.

وعلاوة على ذلك، تضع الاتفاقية تبادل المعارف والخبرات من الشركاء العالميين المختصين كأحد مجالات الاهتمام الرئيسية، وتهدف أيضاً لتدشين مختبرات للأبحاث وإرساء مكانة أبوظبي كمركز للبحوث والابتكار يتمتع بحلول مبتكرة للتصنيع والتسويق، ويعمل في ذات الوقت على تلبية الاحتياجات الدولية والمحلية ومواجهة مختلف التحديات في قطاع الرعاية الصحية.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي:«بفضل رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، باتت أبوظبي اليوم مركزاً إقليمياً للبحوث والابتكار وحاضنة لأفضل الباحثين والخبراء والمؤسسات من شتى أرجاء العالم والساعين جميعاً للارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية على المستوى الدولي. لذلك تواصل دائرة الصحة - أبوظبي اغتنام فرص التعاون مع رواد القطاع العالميين بهدف تبادل المعارف والخبرات بما يعود بالنفع على المجتمع العالمي ككل. وتأتي شراكتنا مع ‹حياة بايوتك› و›جي 42› سعياً للارتقاء بالبحوث السريرية وتكثيف الجهود الصناعية وإطلاق العنان للإمكانات الوطنية بأفضل شكل ممكن، بما يقود في نهاية المطاف لترسيخ مكانة الإمارة الرائدة في مجالات الابتكار وعلوم الحياة».

من جانبه قال هونجبين كونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «حياة بايوتك»:«تجسد ‹حياة بايوتك› ثمرة الإيمان العميق بالقوة الكامنة في علاقات الشراكة والتعاون، حيث تأسست عبر تكاتف وثيق بين ‹سينوفارم سي إن بي جي› و›جي 42› بعد إدراك الجانبين للآفاق الواعدة التي يمكن الوصول لها من خلال توحيد خبراتهما. واليوم، تأتي اتفاقيتنا مع دائرة الصحة - أبوظبي لتقدم دلالة جلية على الحاجة الراهنة للدعم الحكومي لتحقيق طموحات الدولة في قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية. وستعتمد مذكرة التفاهم الموقعة بيننا على التقنيات وأطر العمل في القطاع لاغتنام كامل إمكاناته المتاحة في الدولة. ونتطلع قدماً لقطف ثمار هذه الشراكة الطموحة خلال الفترة المقبلة، وسنقوم بالإعلان عن الخطوات والإنجازات اللاحقة في أقرب وقت ممكن».

يذكر أن لـ«حياة بايوتك» إمكانات واعدة لتكون الشريك الأمثل لمؤسسات التكنولوجيا الحيوية الدولية، حيث تقدم لعملائها فرصة ثمينة ليكونوا أكثر قرباً من الأسواق الإقليمية، من خلال تقاسم الطاقة الإنتاجية لمصنعها والبالغة 200 مليون جرعة سنوياً في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي ومصنعها في صربيا، بطاقة إنتاجية تبلغ 30 مليون جرعة سنوياً.