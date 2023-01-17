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ممشى يربط 4 مبانٍ تاريخية في عجمان

ممشى يربط 4 مبانٍ تاريخية في عجمان
18 يناير 2023 01:50

سعيد أحمد (عجمان)

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 تواصل دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، العمل على مشروع ممشى المسار التراثي الذي يبلغ طوله أكثر من كيلومتر، ويربط 4 مبان تاريخية في منطقة النخيل، بداية من بيت الشاعر راشد الخضر ومتحف عجمان والحي التراثي وسوق صالح، ويمتد إلى الواجهة البحرية.
ويجسد المسار الواجهة الجمالية والحضارية، والماضي والتاريخ العريق لإمارة عجمان، وينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية، حيث يهدف المشروع إلى إبراز الصورة التراثية والثقافية لإمارة عجمان النابضة بالحياة والجاذبة للسكان والزوار والسياح والمستثمرين.
ويعكس المسار التراثي روح المكان بين الماضي والحاضر، ما يسمح بسلاسة المزج بين القديم والحديث، متضمناً الأكشاك والأسواق والساحات، بما يتوافق مع أهداف المخطط الحضري للإمارة 2040.
ويهدف المشروع التطويري إلى المحافظة على الأصل القائم والتاريخ العريق والهوية المميزة للإمارة مع التطوير، حيث تبنت دائرة البلدية والتخطيط، خطة واضحة لإنجاز المسار المخصص للمشي، تشجيعاً للسياحة المستدامة، لتحقيق الاتصال والتماسك الاجتماعي، بما يخدم السكان ورواد المكان.

عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
متحف عجمان
الحي التراثي
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