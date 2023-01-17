«تنمية المجتمع» تتلقى 89 ألف طلب للمشاركة في برنامج «إعداد»

آمنة الكتبي (دبي)

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن تلقي إدارة منح الزواج 89 ألفاً و830 طلباً للاستفادة من برنامج «إعداد» الخاص بالمقبلين على الزواج، المستفيدين وغير المستفيدين من منحة الزواج، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة آمنة ومستقرة، وذلك وفقاً لموقع الوزارة الإلكتروني.

وتركز الوزارة على محور توفير التوعية اللازمة للشباب المقبلين على الزواج من خلال تزويد المنتسبين بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة من مختلف الجوانب الحياتية، حيث يقدمها نخبة من الاختصاصيين الأسريين.

ويهدف برنامج «إعداد» إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج وتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم الأسرية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة لبناء أسرة آمنة ومستقرة، وذلك من خلال دورات تتناول مختلف جوانب الحياة، ويتم تنظيمها أسبوعياً وفق خطة معتمدة على مستوى إمارات الدولة، حيث يتم طرح جدول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، يوضح مواعيد المحاضرات والمواضيع التي ستتم مناقشتها.

5 محاور

يتضمن برنامج «إعداد» 5 محاور رئيسية، هي: أهمية وتعزيز البناء الأسري، والعلاقات الأسرية، وكيفية مواجهة التحديات الأسرية، وتعزيز التخطيط المالي والأسري وترسيخ الشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء، وتعزيز المواطنة، كما تنضوي تحت مظلته 6 ورش تدريبية، هي: التوافق الزواجي، وفهم شريكي الحياة الاتصال الفعّال بين الزوجين والأهل، والإشباع العاطفي، وإدارة الخلافات الزوجية، والتخطيط المالي للزواج.

وتتنوع مجالات برنامج «إعداد»، حيث تشمل المجالات الدينية والنفسية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، وتتضمن خطوات التقديم للاستفادة من البرنامج، الذي يهيئ المقبلين إلى متطلبات الحياة الزوجية ويمكنهم من بناء الأسر والحفاظ على استقرارها ومتانتها، تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق، وإنشاء ملف شخصي للاستفادة من الخدمة من خلال التسجيل على الرابط المتوفر في الموقع الرسمي للوزارة، واختيار المشاركة في البرنامج، ومن ثم بدء الخدمة، ويمكن لمن لم يمر على زواجه أكثر من 3 سنوات الاستفادة من البرنامج.