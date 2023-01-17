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«الصحة» تفوز بجائزة عالمية عن أفضل موقع إلكتروني

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
18 يناير 2023 01:50

دبي (الاتحاد)

حصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، جائزة الفئة البلاتينية عن أفضل موقع إلكتروني لعام 2022، ضمن جوائز «ذا جلوبال إكسلنس» للتميز العالمي، والمعنية بدراسة وإبراز أفضل الممارسات في مجال تطوير وتصميم المواقع الإلكترونية التي تضيف قيمة للمجتمع وأفراده، وذلك تقديراً للحلول الرقمية التي يوفرها الموقع، وما يتميز به من تناسق وتناغم في ألوانه وأيقوناته، وفقاً لمعايير الهوية المرئية والمؤسسية للوزارة، والوصول إلى المعلومات بطريقة سهلة وسريعة، فضلاً عن توافر المحتوى بلغات عدة.
 وأعرب أحمد علي الدشتي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، عن الاعتزاز باختيار لجنة التحكيم لموقع الوزارة ومنحه الجائزة البلاتينية كأفضل موقع إلكتروني لعام 2022 من بين المواقع التي تقدمت لنيل الجائزة، ما يعد تقديراً عالمياً لجهود الوزارة وتميزها في مسيرة التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الذكية في تعزيز كفاءة وجودة خدماتها، وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة في إرساء منظومة خدمات رقمية متكاملة تسعد المتعاملين، وتوفر لهم أفضل الخدمات المستدامة والمبتكرة.
وأشار الدشتي إلى أن فوز موقع الوزارة الإلكتروني بجائزة عالمية يمثل حافزاً للمزيد من التطوير في مجال الخدمات الرقمية ضمن القطاع الصحي في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية، من خلال دمج أحدث التقنيات في الخدمات، ومنها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية.

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مواصفات تنافسية
أوضح سمير الخوري مدير إدارة تقنية المعلومات بالوزارة، أن موقع الوزارة الإلكتروني يتميز بتصاميم مبتكرة ومواصفات تنافسية تضمن سهولة وانسيابية البحث لتلبية تطلعات المتعاملين، كما أنه يوفر تجربة متميزة من خلال معلومات موثوقة تسهم بتعزيز الهوية المرئية والمؤسسية، مؤكداً أهمية الفوز، حيث تُعد جوائز «ذا جلوبال إكسلنس»، ومقرها الولايات المتحدة، من الجوائز المرموقة التي تبرز الأعمال الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، وتضم لجنة تحكيم الجائزة فريق خبراء عالميين متخصصين.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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