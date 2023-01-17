«شخبوط الطبية» تفتتح وحدة التجارب السريرية المتخصصة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أمس، عن إطلاق إحدى وحدات التجارب السريرية المتقدمة في دولة الإمارات لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد لبحوث علوم الحياة والابتكار. وذلك بحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل الدائرة إلى جانب وفد ضم عدداً من المسؤولين في الدائرة.

وسيشرف على الوحدة المتخصصة فريقٌ من الباحثين الذين تم تعيينهم لإجراء أبحاث متطورة وتجارب معقدة؛ وذلك بهدف المساعدة في تقليل تأثير بعض الحالات الصعبة للرعاية الصحية في أمراض الأعصاب والروماتيزم والدم والأورام وطب القلب والعيون والجهاز الهضمي وطب الأطفال. وسيتعاون باحثو مدينة الشيخ شخبوط الطبية أيضاً مع المؤسسات البحثية والمستشفيات والجامعات في الدولة.

وقال الدكتور جمال الكعبي: «يأتي افتتاح الوحدة بدعم من دائرة الصحة، وتماشياً مع جهودها المستمرة في تمكين قطاع الرعاية الصحية، من خلال تعزيز عمليات البحث والتطوير في الإمارة والارتقاء بالنتائج التي يحققها القطاع. نحن واثقون من أن هذا الإنجاز سيلعب دوراً في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للابتكار في علوم الحياة، كما سيساهم في الكشف عن ابتكاراتٍ وأفكارٍ لإيجاد حلولٍ لأبرز تحديات قطاع الرعاية الصحية».

وسيتمكن فريق الباحثين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية عبر تطوير إمكانات عمليات البحث المحلية من تلبية الاحتياجات الفورية والمستقبلية لسكان دولة الإمارات، والمساعدة في الارتقاء في مستوى العمليات والمعايير عندما يتعلق الأمر بتقديم الرعاية الصحية. وبالنظر إلى المستقبل، تم تصميم الوحدة أيضاً لتوفير فرص أكبر للباحثين المحليين والإقليميين، وهو ما سيساعد على تطوير الجيل القادم من الأطباء الذين يتطلعون إلى مواصلة جهودهم في البحث الطبي.

من جهته، قال الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «يؤكد افتتاح وحدة التجارب السريرية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية التزامها المستمر بالاستثمار في البحث، وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لعلاج المرضى والاستجابة لأكبر التحديات الصحية في وقتنا الحالي وفي المستقبل، وبفضل الشراكة والتعاون مع كل من دائرة الصحة ومايو كلينك تمكنّا من تحقيق هذا الإنجاز الطبي».

وأضاف الدكتور شهروخ هاشمي، المدير الطبي للبحوث بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تعتبر وحدة التجارب السريرية التابعة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية مكوناً أساسياً لما نقوم ببنائه لنصبح جهةً رائدةً للأبحاث الطبية في المنطقة تقوم بإجراء أبحاث لا مثيل لها في مجالات الطب والعلوم والتكنولوجيا، ونعمل في الوقت الحالي على أكثر من 55 تجربة صناعية، ولدينا أكثر من 30 تجربة أخرى قيد التطوير».

من ناحيتها، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: «نفخر بالتفوق الذي حققته مدينة الشيخ شخبوط الطبية في مجال الأبحاث والتجارب السريرية، الأمر الذي سيُعزز مكانة الإمارة وجهة رائدة لعلوم الحياة، والتي تشهد حالياً إجراء حوالي 400 تجربة بحثية وسريرية، ونحن على ثقة تامة بأنّ الوحدة التي افتُتحت مؤخراً ستساهم في تسريع وتيرة الجهود البحثية وفي إيجاد الكثير من الحلول المبتكرة».