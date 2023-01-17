«من حقي العبور بأمان» في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلة في إدارة المرور والدوريات، الحملة الفرعية الأولى ضمن الخطة التشغيلية لعام 2023 تحت شعار «من حقي العبور بأمان»، ولغاية نهاية الشهر الجاري، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية لقطاع المرور، والمتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً للمساهمة في تعزيز الوعي المروري بين شرائح المجتمع كافة، والمحافظة على سلامة المشاة من حوادث وخفض نسبة الوفيات والإصابات.

تهدف الحملة إلى تعزيز وتنمية سلوك العبور الآمن لدى قائدي المركبات والمشاة من مستخدمي الطريق للحد من حوادث الدهس والإصابات والوفيات، كما تساهم الحملة في نشر ثقافة العبور من الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وعدم تعريض حياة المشاة لخطر العبور الخاطئ من الأماكن غير المخصصة لهم، وتسعى الحملة إلى نشر ثقافة الوعي بحقوق المشاة في العبور بسلام وإعطاء الأولوية لكبار السن والنساء والأطفال وأصحاب الهمم ممن يحتاجون وقت أطول لعبور الطريق.

ومن جهته، أكد العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات، أهمية تعزيز التعاون المتبادل بين قائدي المركبات والمشاة، والذي يسهم في الحد من حوادث الدهس.