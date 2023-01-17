تعزيز الوعي المروري لموظفي «الاتحاد للطيران»

أبوظبي (الاتحاد)

عززت شرطة أبوظبي الوعي بالسلامة المرورية لموظفي وزوار شركة الاتحاد للطيران، ضمن فعالية «أبقى آمناً في الخارج» بالمبنى الرئيسي بأبوظبي.

وتضمنت الفعالية ورشة توعية حول تحفيز السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور والتأكيد على ضرورة الانتباه أثناء قيادة المركبات، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والتعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والالتزام بالتوقف عند مشاهدة ذراع قف في الحافلات المدرسية والقيادة الآمنة عند تقلبات الطقس لتجنب وقوع الحوادث، كما تم عرض أفلام توعية مرورية رقمية وتوزيع الهدايا والجوائز، وعرض جهاز المحاكاة من شركة الإمارات للسيارات.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، اهتمام شرطة أبوظبي بزيادة الوعي المروري لدى جميع شرائح المجتمع، مشيداً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق أهداف منظومة السلامة المرورية في إمارة أبوظبي.

ولفت إلى أهمية نشر الوعي بالقيادة الآمنة على الطرق والالتزام بقوانين وأنظمة المرور.