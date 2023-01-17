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«شرطة الشارقة» تناقش تحديات تقلبات الطقس

«شرطة الشارقة» تناقش تحديات تقلبات الطقس
18 يناير 2023 01:50

الشارقة (الاتحاد) 

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أكد العقيد دكتور جاسم محمد بن هده، مدير إدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الأزمات تدار بمفاهيم ومقاييس متعددة، واستراتيجيات محددة لمواجهتها، مؤكداً أن شرطة الشارقة تعمل وفق منظومة أمنية متكاملة مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بالإمارة، لإدارة الأزمات التي ممكن أن تقع.
وقال إن التقلبات الجوية، تعتبر ‏إحدى أهم التحديات في إدارة الأزمات، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
جاء ذلك خلال برنامج «أمان يا بلادي» الذي تعدّه إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، حيث أشار العقيد الدكتور جاسم بن هده، إلى أن شرطة الشارقة تعكف بشكل دائم على تطوير إمكانياتها البشرية والتقنية، من خلال وضع خطط استباقية ممنهجة ومدروسة الفرضيات والسيناريوهات، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، والتي تضمن التعامل السريع مع الأحداث والطوارئ والمخاطر، بحيث إنها تذلل تلك المعوقات وتجعلها تحديات تثبت مدى الجاهزية والاستعداد، وبالتالي الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
من جانبه، أوضح العقيد سلطان سعيد الشحي، مدير إدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، طبيعة المخاطر المهددة للسلامة المدنية الناشئة عن التقلبات الجوية، مشيراً إلى أنها تتفاوت حسب حدة الحالة الجوية وطبيعة المنطقة، فهناك مخاطر مهددة للبنية التحتية، ومخاطر مهددة للمناطق السكنية، ومخاطر مهددة للأشخاص، ومن هذه المخاطر، هطول الأمطار وجريان الأودية، ما قد يؤدي إلى جرف بعض الطرق أو محاصرة المناطق السكنية، وخروج بعض الأشخاص دون تقيدهم بالتعليمات والأمن والسلامة في هذه الأحوال الجوية، قد يعرضهم للخطر.
ولفت إلى السلوكيات الخاطئة لبعض الأفراد، مثل التهاون والتهور في عبور الأودية، والتجمهر والتخييم أمام الأودية، فهي تعد من‏ أبرز الحوادث المدنية التي قد تحدث أثناء التقلبات الجوية.
 ودعا مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، ‏أفراد المجتمع إلى الالتزام بالتعليمات الأمن والسلامة أثناء سقوط الأمطار.

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