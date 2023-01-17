حملة لضبط الدراجات غير المرخصة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

دشنت إدارة المرور والدوريات حملة «القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات» لضبط الدراجات غير المرخصة بما يعزز السلامة المرورية في طرقات الإمارة. وقال العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات برأس الخيمة رئيس فريق التوعية والثقافة المرورية في المجلس المروري الاتحادي: إن هذه الحملة التي ستشمل كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لرأس الخيمة ستتواصل لمدة شهر كامل وتستهدف الدراجات غير المسجلة. ودعا العميد أحمد النقبي أصحاب الدراجات المخالفة إلى تسوية أوضاعها القانونية.

من جهته، أوضح المقدم سالم بورقيبة رئيس قسم الدوريات في شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الحملة أن الفريق سيوجد في كافة طرقات الإمارة الرئيسية والفرعية وفي المناطق الداخلية لضبط الدراجات المخالفة للأنظمة والقوانين المرورية حرصاً على تعزيز مفهوم الأمن المروري في الطرقات.