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عصف ذهني للمتطوعين في مبادرات «شرطة دبي»

عصف ذهني للمتطوعين في مبادرات «شرطة دبي»
18 يناير 2023 01:50

دبي(الاتحاد)

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أكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، أن «شرطة دبي» قطعت شوطاً متقدماً في مجال التطوع المجتمعي، وانتقلت من مرحلة التمكين إلى مرحلة النضج في العمل التطوعي، واستطاعت أن تخلق بيئة وبرامج مشجعة ومحفزة لموظفيها لتعزيز روح التطوع لديهم، واستقطاب الجمهور الخارجي للتطوع مع شرطة دبي في مختلف المبادرات والأنشطة التي تنفذها.
جاء ذلك خلال ملتقى العصف الذهني لمتطوعي شرطة دبي، والذي نظمته الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في نادي ضباط الشرطة.
وقال العميد المنصوري: «إن هذا الملتقى انعكاس لما توليه شرطة دبي من اهتمام بالعمل التطوعي، ولإيمانها بالدور المهم في هذا الجانب لبناء المجتمعات المتحضرة».
وشهد ملتقى العصف الذهني لمتطوعي شرطة دبي، جلسة رئيسة، استعرض فيها العديد من المواضيع المتعلقة بالتطوع في شرطة دبي، وكذلك التطلعات والرؤى المستقبلية لهذا المجال.

 

إسعاد المجتمع
شرطة دبي
العمل التطوعي
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