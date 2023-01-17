استعراض مواصفات آلية «الإنقاذ الشاملة» في «إنترسك»

دبي(الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات الدورة الـ 24 من المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة «إنترسك» الذي انطلقت فعالياته صباح أمس، وتستمر حتى غد، في مركز دبي التجاري العالمي، عارضة مواصفات آلية «الإنقاذ الشاملة» التي تحتوي على كافة معدات التعامل مع حوادث السير الصعبة، وعمليات الإنقاذ المتنوعة.

كما قدمت شرطة دبي عبر منصتها في المعرض، شرحاً حول دور مركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران«في تعزيز منظومة العمل الأمني في المطارات، إلى جانب عرض لمميزات سيارة«هونشي»، أول دورية كهربائية فارهة.

وحول مشاركة شرطة دبي في المعرض، أكد العقيد عيسى محمد المطوع، مدير إدارة الهوية المؤسسية والمعارض في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن شرطة دبي تشارك في المعرض لعرض الخدمات الأمنية والذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.



