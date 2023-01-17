«شرطة أبوظبي» تؤكد دور الشراكة المجتمعية في إنجاح خطط مكافحة المخدرات

أكدت شرطة أبوظبي أهمية تعزيز دور الشراكة المجتمعية في إنجاح خطط مكافحة المخدرات، من خلال الحملات التوعوية لتثقيف المجتمع بأضرار المخدرات ومخاطرها على مستقبل الأجيال، من منطلق إيمانها بأن التعاون والتفاعل الإيجابي من أفراد المجتمع يسهم في التصدي لضعاف النفوس من تجار السموم.

وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، أن المديرية عقدت 156 ورشة عمل ومحاضرات تثقيفية حول أضرار المخدرات وأثرها على المجتمع خلال عام 2022م ضمن خطتها التوعوية الشاملة لمكافحة هذه الآفة، حيث استهدفت أفراد المجتمع من مختلف الفئات في الدولة، وركزت على تعزيز دور الأسرة في حماية أبنائها ورفع الوعي لدى الفرد وإدراكه لمخاطر الإدمان والمخدرات على نفسه وعلى المجتمع ككل.

وأشار إلى أن «شرطة أبوظبي» تسعى عبر برامجها التوعوية والتثقيفية التي تنظمها إلى إحداث تأثير إيجابي على كافة أفراد المجتمع لتحصين الأبناء وضمان نشأتهم بصورة سوية وصحيحة، إضافة إلى تعزيز مهارات الأسرة الخاصة بالتعامل مع الأبناء المتعاطين أو المدمنين ودعمهم للتعافي، مؤكداً دور الأسرة باعتباره ركيزة أساسية في توعية أبنائها من خلال غرس القيم الدينية والأخلاقية النبيلة وتحفيزهم على الأعمال الصالحة التي تسهم في تنمية روح الابتكار والإبداع من خلال شغل أوقاتهم بنشاطات وهوايات مفيدة.

ونوَّه باهتمام المديرية بالتواصل في جانب التوعية باستمرار مع المجتمع باستخدام أحدث الوسائل وعلى مدار العام، لرفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز دور الأسرة للوقاية من هذه الآفة وحماية الأبناء من مخاطر المخدرات، وتعزيز التنشئة السليمة للأبناء ومتابعتهم المستمرة، عبر التوعية والإرشاد وإبعادهم عن رفقاء السوء، والاستفادة من أوقات الفراغ بشكل مفيد.

وأَضاف: أن وسائل التوعية التي تنفذها مديرية مكافحة المخدرات عديدة ومتنوعة، حيث تشمل بث الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتركيز على تعزيز مبدأ الرفض الذاتي للمواد المخدرة بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لتوفير الترجمة بلغة الإشارة في الخدمة لتغطية كافة شرائح المجتمع.

كما تحرص على التواجد والمشاركة في الفعاليات والمعارض والمراكز التجارية للوصول إلى أكبر قدر من الجمهور المستهدف، إلى جانب عقد الورش والمحاضرات والحملات التوعوية والمجالس وغيرها.

«حافلة بادر» درع حصينة للشباب من مخاطر الآفة

«حافلة بادر» المتنقلة التابعة لمديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في «شرطة أبوظبي»، هي إحدى مبادرات التوعية التي تمثل قدرة «شرطة أبوظبي» على مواكبة المستجدات، وتحقيق أهداف المنظومة الشرطية، وارتقائها وفق نهج حضاري يكرّس السعي للمحافظة على الشباب درع الوطن وحصنه المنيع.

وتهدف إلى تعزيز التوعية بالأضرار الناجمة عن آفة تعاطي المخدرات، التي تشكّل خطراً مباشراً على الأسر والأفراد، وتستنزف الاقتصاد الوطني، وتدمر صحة المجتمع.وتحرص «شرطة أبوظبي» على استهداف أكبر شريحة مجتمعية للتصدّي لأضرار المخدرات، فتقدم التوعية لمرتادي المراكز التجارية، والمشاركين في المجالس المجتمعية، وزيارة المدارس والجامعات، كما تشارك في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تستهدف تثقيف أفراد المجتمع، حيث شاركت في عام 2022 في العديد من البرامج والأنشطة منها فعاليات بالتعاون مع القوات المسلحة، والمشاركة في مهرجان زايد التراثي بالوثبة، والفعاليات الرمضانية التي أقيمت في نادي بني ياس الرياضي، وغيرها. وتركز الحافلة على توعية الشباب كونهم عماد الوطن في مواجهة المخاطر المحدقة لهذه الآفة، فيتوجب تأهيلهم ليكونوا عوناً لأنفسهم ولمحيطهم وللشرطة في الوقاية من مخاطرها، لما لأهمية دورهم القادر على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

وتقدم حافلة بادر البرامج التخصصية في مجال التثقيف والتوعية بخطورة المؤثرات العقلية، مثل طرق العلاج الطوعي من الإدمان وكيفية التعرّف على المتعاطين، والتعريف بمخاطر المخدرات والتحذير من التعامل مع مروّجيها، إلى جانب توضيح الأمراض الناتجة عن هذه الآفة، والطرق المبتكرة التي تتخذها شرطة أبوظبي في مكافحتها، وسبل التعاون مع مديرية مكافحة المخدرات، للتصدّي لهذه الآفة التي تفتك بالمجتمع.

مهارات التعامل

يتولى الإشراف على «حافلة بادر» طاقم من المحاضرين الأكفاء من الضباط والعاملين في إدارة المتابعة والفحص الدوري بالمديرية، يُسند إليهم إكساب المستهدفين مهارات التعامل مع علامات التعاطي والآثار السلبية المترتبة على الوقوع في مستنقع الإدمان، وتبصيرهم بآفة المخدرات وأضرارها المختلفة.

يذكر أن الحافلة مصممة من الداخل بأسلوب هندسي يتلاءم مع قاعات التدريس، ومزودة بشاشات عرض، وصور وكتيبات ومطويات توعية، وأدوات وعينات تظهر وسائل التهريب والترويج، وطرق مكافحتها.

«سر بأمان» توعية للسائقين وحماية لهم من مخاطر المخدرات

تنفذ مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع مديرية ترخيص السائقين والآليات، وإدارتي الابتكار واستشراف المستقبل والإعلام الأمني، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مبادرة «سر بأمان».

وتتمثل المبادرة التي تم إطلاقها في عام 2020 بإدخال مادة علمية لتوعية المتعاملين من مخاطر آفة المخدرات عن طريق الاتصال المرئي «عن بُعد» كشرط لاجتياز اختبارات النظري المقدمة بشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

وتعمل المديرية على التوعية بمخاطر المخدرات وتبعاتها الوخيمة على الفرد والمجتمع وسبل الوقاية منها ووسائل تجنبها، حيث تعزز هذه المبادرة جهود شرطة أبوظبي في التوعية المستمرة على مدار العام بمخاطر هذه الآفة الخطيرة..

كما تحرص على التعاون مع الشركاء في تثقيف وحماية فئة الشباب من الدخول في دائرة التعاطي والإدمان والحد من حوادث المركبات الناتجة عن تعاطي المخدرات وبخاصة شريحة الشباب، إسهاماً في حماية الجميع وتحقيق الهدف الأسمى في خلق مجتمع الأمن والأمان. وبعد تطبيقها لمدة عامين ونجاحها في إمارة أبوظبي، انطلقت المبادرة على مستوى الدولة ليستفيد منها المتقدمون لرخصة قيادة السيارات ويتلقون التوعية بمخاطر آفة المخدرات، ضمن مادة علمية في المنهاج، كشرط لاجتياز الاختبارات النظرية، وبالتعاون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

التعاون مع الشركاء

تحرص مديرية مكافحة المخدرات على التعاون مع الشركاء في تثقيف وحماية فئة الشباب من الدخول في دائرة التعاطي والإدمان والحد من حوادث المركبات الناتجة عن تعاطي المخدرات وخصوصاً شريحة الشباب، إلى جانب تكامل العمل وفق رؤية اتحادية لإنجاح هذه المبادرة الهادفة والعمل على نشر التوعية على نطاق واسع باللغات العربية والانجليزية والبشتو والأوردو الماليالام.

«فرصة أمل».. أيادٍ عطوفة لعلاج المرضى من المتعاطين والمدمنين

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في عام 2020 خدمة «فرصة أمل» الرقمية للوقاية من المخدرات، بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

والخدمة بمثابة أيادٍ حانية وعطوفة تعين وتحفز متعاطي المواد المخدرة على التقدم للعلاج بطريقة تضمن السرية التامة، وتقدم برامج توعوية ضمن الخدمات الرقمية لـ«شرطة أبوظبي» من خلال التنسيق الفعال مع مؤسسات وأفراد المجتمع، وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار الآفة، ويمكن الدخول عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي للاطلاع على أهدافها وكيفية التقدم لطلب العلاج. www.adpolice.gov.ae أو https://forsa.adpolice.gov.ae/

وتأتي هذه الخدمة ضمن تنفيذ توجهات الحكومة والالتزام بمتطلبات خطة أبوظبي واستراتيجيتها وأولوياتها المتمثلة في تقديم خدمات عالية الجودة، وفي إطار المسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، بهدف تقديم خدمات العلاج من الإدمان على المخدرات والتوعية بمخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وتُسهم «فرصة أمل» في تعزيز العلاقات بين أفراد المجتمع، والجهات المعنية المُناط بها الحماية والتصدّي لمخاطر المخدرات، بما يدعم جهود الوقاية وترسيخ أمن واستقرار المجتمع، ويضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة ويعزز جهود «شرطة أبوظبي» وشركائها في التوعية المستمرة بمخاطر هذه الآفة الخطيرة.

ونوَّهت مديرية مكافحة المخدرات بأهمية الشراكة المجتمعية للجهات الرسمية والمدنية والتكاتف المؤسسي ضد خطر المخدرات، وتكثيف الجهود المشتركة لمساعدة المتعاطين على العلاج منها والتوعية بأضرارها والآثار المترتبة على إدمانها، حيث أسهمت هذه الخدمة بدور ريادي في تفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار آفة المواد المخدرة وتعزيز العلاقات بين أفراد المجتمع

وتهتم «شرطة أبوظبي» وشركاؤها بالوصول إلى مجتمع خالٍ من المخدرات، وتقديم الحلول الناجعة للمتعاطين، من خلال الاستفادة من أحكام القانون الذي يضمن الإعفاء من المساءلة للمتقدمين للشرطة أو النيابة أو الوحدة العلاجية، للعلاج الطوعي من الإدمان من تلقاء أنفسهم، أو من خلال أحد أفراد الأسرة وأقاربهم.