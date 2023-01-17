الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا

رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا
17 يناير 2023 22:12

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الثلاثاء في قصر الشاطئ، معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة الذي يقوم بزيارة إلى الدولة لحضور فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة".

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والنهوض بها لمصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور آبي أحمد تبادل اتفاقية بين "مصدر" والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط مرحلة أولى وبهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.

تبادل الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي أحمد شدي وزير المالية.

أخبار ذات صلة
الإمارات وكازاخستان تؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية المثمرة بين البلدين
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آبي أحمد
إثيوبيا
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
طلاب مدارس يقرؤون داخل مكتبة في بلدة دارا أدامخل (أ ف ب)
عربي ودولي
«التعليم الرقمي» ملاذ الأفغانيات لتحقيق حلم الدراسة الجامعية
اليوم 02:01
البرلمان العراقي
عربي ودولي
العراق.. إقالة نائب بالبرلمان تشعل التوتر بين الكتل السياسية
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©