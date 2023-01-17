الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً

أبوظبي
17 يناير 2023 18:03

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا بوجه عام وغائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة الغبار وتكون شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:49 والثاني عند الساعة 23:58 والجزر الأول عند الساعة 17:08 والثاني عند الساعة 02:33.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون متوسطا إلى مضطرب أحيانا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:01 والثاني عند الساعة 06:05 والجزر الأول عند الساعة 12:40 والثاني عند الساعة 01:11.

أخبار ذات صلة
اليوم .. أمطار متوقعة وانخفاض درجات الحرارة
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
المصدر: وام
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
درجات الحرارة
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
طلاب مدارس يقرؤون داخل مكتبة في بلدة دارا أدامخل (أ ف ب)
عربي ودولي
«التعليم الرقمي» ملاذ الأفغانيات لتحقيق حلم الدراسة الجامعية
اليوم 02:01
البرلمان العراقي
عربي ودولي
العراق.. إقالة نائب بالبرلمان تشعل التوتر بين الكتل السياسية
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©