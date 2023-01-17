انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا بوجه عام وغائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة الغبار وتكون شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:49 والثاني عند الساعة 23:58 والجزر الأول عند الساعة 17:08 والثاني عند الساعة 02:33.
ولفت إلى أن بحر عمان سيكون متوسطا إلى مضطرب أحيانا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:01 والثاني عند الساعة 06:05 والجزر الأول عند الساعة 12:40 والثاني عند الساعة 01:11.