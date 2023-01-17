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محمد بن راشد: عُمان منا ونحن منهم

محمد بن راشد: عُمان منا ونحن منهم
17 يناير 2023 16:35

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الثلاثاء، إن السنوات القادمة تحمل خيراً كثيراً للشعبين الشقيقين العماني والإمارتي.

وكتب سموه على موقع تويتر «التقيت اليوم الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشوري العماني. عمان منا ونحن منهم».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «السنوات القادمة تحمل خيراً كثيراً للشعبين الشقيقين عبر تعاون أكبر ومشاريع مشتركة أضخم.. نسأل الله التوفيق للجميع لما فيه خير البلاد والعباد».

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