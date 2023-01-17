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حالة جوية على الدولة إلى الاثنين المقبل

حالة جوية على الدولة إلى الاثنين المقبل
17 يناير 2023 15:41

أبوظبي(الاتحاد)
تتأثر الدولة خلال هذه الفترة بمرور امتداد منخفضات جوية مختلفة سطحية وعلوية، حيث تتأثر الدولة يومي الثلاثاء والأربعاء بامتداد منخفض جوي من الجنوب الغربي يصاحبه امتداد منخفض علوي من الغرب، بينما من يوم الخميس إلى يوم الاثنين تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الشرق، يصاحبه تيار هوائي علوي من الغرب معه كتلة هوائية باردة.
والطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية والجزر على فترات متباعدة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
والرياح: تنشط الرياح الشمالية الغربية وتكون قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة من ليل الثلاثاء إلى ظهر الأربعاء، ثم تتحول الرياح إلى شرقية وشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط في بحر عمان من ليل الثلاثاء إلى ظهر الأربعاء، يصبح متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.

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