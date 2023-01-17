الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفاة مواطن أثناء ممارسة الرياضة في خورفكان

شرطة الشارقة: وفاة مواطن تعرض لمضاعفات أثناء ممارسة الرياضة في خورفكان
17 يناير 2023 11:51

الشارقة (الاتحاد)
 توفي مواطن يبلغ من العمر 62 عاماً مساء الأحد الماضي، نتيجة مضاعفات صحية، أثناء ممارسته رياضة ‏المشي ‏على مسار جبل برج الرابي في مدينة خورفكان، رغم تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليه، وإنزاله ‏وتقديم ‏الإسعافات الأولية له حيث كانت حالته الصحية حرجة.

‏وذكر المقدم سعيد راشد الحيايي، رئيس ‏مركز شرطة خورفكان الشامل، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بإدارة ‏شرطة المنطقة ‏الشرقية يفيد بتعرض أحد الأشخاص في مسار جبل الرابي لحالة من الإعياء وعدم تمكنه ‏من ‏مواصلة السير بسبب التعب الشديد، وعليه انتقلت دورية الشرطة وفرق الإنقاذ على الفور بإدارة ‏الدفاع المدني في ‏خورفكان والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، بمعاونه الأشخاص ‏الموجودين في المسار الجبلي، وتم نقله بوساطة ‏الإسعاف الوطني ‏إلى مستشفى خورفكان لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة. ‏

وتنوه إدارة شرطة المنطقة الشرقية إلى الجمهور ممن يمارسون الرياضة على المسارات ‏الجبلية بضرورة التأكد من ‏صحتهم العامة وعدم إصابتهم بأمراض مزمنة قد تشكل عليهم ‏خطراً أثناء ممارسة الرياضة، وأخذ جميع ‏احتياطات الأمن والسلامة واستخدام الطرق ‏والمسارات الآمنة عند صعود الجبل لضمان سلامتهم، إلى جانب ‏التواصل مع الشرطة في ‏حال حدوث أي إصابة أو إعياء عبر الأرقام 092057555 أو 999.‏

 

أخبار ذات صلة
«تنفيذي الشارقة» يناقش دعم المزارع الإنتاجية
مديرة نادي الشارقة للصحافة لـ «الاتحاد»: هدفنا دعم معارف الإعلاميين لمواكبة تطورات المهنة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشارقة
خورفكان
شرطة الشارقة
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
طلاب مدارس يقرؤون داخل مكتبة في بلدة دارا أدامخل (أ ف ب)
عربي ودولي
«التعليم الرقمي» ملاذ الأفغانيات لتحقيق حلم الدراسة الجامعية
اليوم 02:01
البرلمان العراقي
عربي ودولي
العراق.. إقالة نائب بالبرلمان تشعل التوتر بين الكتل السياسية
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©