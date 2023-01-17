وفاة مواطن أثناء ممارسة الرياضة في خورفكان

شرطة الشارقة: وفاة مواطن تعرض لمضاعفات أثناء ممارسة الرياضة في خورفكان
17 يناير 2023 11:51
الشارقة (الاتحاد) توفي مواطن يبلغ من العمر 62 عاماً مساء الأحد الماضي، نتيجة مضاعفات صحية، أثناء ممارسته رياضة المشي على مسار جبل برج الرابي في مدينة خورفكان، رغم تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليه، وإنزاله وتقديم الإسعافات الأولية له حيث كانت حالته الصحية حرجة.
وذكر المقدم سعيد راشد الحيايي، رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية يفيد بتعرض أحد الأشخاص في مسار جبل الرابي لحالة من الإعياء وعدم تمكنه من مواصلة السير بسبب التعب الشديد، وعليه انتقلت دورية الشرطة وفرق الإنقاذ على الفور بإدارة الدفاع المدني في خورفكان والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، بمعاونه الأشخاص الموجودين في المسار الجبلي، وتم نقله بوساطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى خورفكان لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة.
وتنوه إدارة شرطة المنطقة الشرقية إلى الجمهور ممن يمارسون الرياضة على المسارات الجبلية بضرورة التأكد من صحتهم العامة وعدم إصابتهم بأمراض مزمنة قد تشكل عليهم خطراً أثناء ممارسة الرياضة، وأخذ جميع احتياطات الأمن والسلامة واستخدام الطرق والمسارات الآمنة عند صعود الجبل لضمان سلامتهم، إلى جانب التواصل مع الشرطة في حال حدوث أي إصابة أو إعياء عبر الأرقام 092057555 أو 999.