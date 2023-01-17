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شرطة أبوظبي تدعو السائقين للوقوف الكامل عند فتح ذراع "قف" للحافلات المدرسية

شرطة أبوظبي تدعو السائقين للوقوف الكامل عند فتح ذراع "قف" للحافلات المدرسية
17 يناير 2023 10:48

دعت شرطة أبوظبي بأربع لغات وعبر التوعية المرورية الرقمية سائقي المركبات على ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع (قف) الجانبية للحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان موضحة أنه سيتم تطبيق غرامة قدرها 1000 درهم، و10 نقاط مرورية، في حالة عدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة "قف"، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس. 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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