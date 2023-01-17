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الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيسة النيبال بضحايا تحطم طائرة الركاب
رئيس الدولة ونائبه
17 يناير 2023 10:32
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية النيبال الصديقة، في ضحايا تحطم طائرة ركاب والذي أودى بحياة ركابها.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري.
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