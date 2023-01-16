محمد بن سعود يترأس أول اجتماع لـ «تنفيذي رأس الخيمة» لـ 2023

رأس الخيمة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمـة اجتماعه الاعتيـــادي الأول لعام 2023 برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس.

وصرح الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس بأن الاجتماع ناقش التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول سير العمل في مشروع تعداد السكان والمساكن والمنشآت، ووجه المجلس بضرورة تضافر جميع الجهود وتذليل التحديات كافة لإنجاز هذا المشروع الحيوي حسب الخطة الزمنية الموضوعة، والذي سيساعد على دعم عملية التخطيط التنموي المستقبلي والاستباقية في توفير وتقديم الخدمات لتحسين جودة الحياة في الإمارة، ودعا إلى استخدام التقنيات الحديثة وتسريع الربط مع الشركاء الاستراتيجيين، لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إنجاز الأعمال المطلوبة، وناشد جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والاستجابة لكافة متطلبات جمع البيانات.

واستعرض المجلس أيضاً التقرير المقدم من لجنة التحول الإلكتروني والذكي، من حيث الإنجازات التي تحققت في هذا المجال خلال عام 2022 والتي تمثلت في تنفيذ العديد من المشاريع لاستيعاب المتطلبات الرقمية لأداء الأعمال الحكومية وتقديم الخدمات بكفاءة وسهولة، من خلال توظيف التقنيات المتطورة وتحقيق المرونة اللازمة.

وأقر المجلس خطة مشاريع التحول الرقمي لعام 2023 وأثنى على الجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية حكومة رأس الخيمة الرقمية، كما وجه بتشكيل لجنة لإعداد مقترح بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها بما يكفل الجدوى الاقتصادية ويوفر الحلول البديلة.

وأقر المجلس أيضاً خطة مشاريع عام 2023 والتي تشمل إنشاء طرق داخلية جديدة في الإمارة، وتوسيع نطاق شبكة إنارة الشوارع، وإنشاء واستكمال بناء شبكة تصريف مياه الأمطار في مناطق متعددة، وبناء عدد من السدود في المناطق الجنوبية، وإطلاق المرحلة الثانية من مرافق معالجة النفايات الطبية الحيوية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطرق في مناطق مختلفة.

ووجه المجلس بإعطاء أولوية قصوى لتسوية الأراضي وتسريع عمليات الفرز لتوفير قسائم سكنية للمواطنين، وإيجاد بدائل مجدية لتوفير البنية التحتية في المناطق السكنية.