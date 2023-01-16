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روسيا والكويت ترحبان بتعيين الجابر رئيساً لـ «كوب 28»

روسيا والكويت ترحبان بتعيين الجابر رئيساً لـ «كوب 28»
17 يناير 2023 01:49

موسكو (وام)

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رحبت روسيا بتعيين المبعوث الإماراتي الخاص للتغيير المناخي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيسا للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأكد بيان لوزارة الخارجية الروسية، أمس، استعداد روسيا لتقديم الدعم اللازم لرئيس المؤتمر المستقبلي والتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية، من أجل حل المشكلات العاجلة على أجندة المناخ.
وقال البيان «فيما يتعلق بالعملية التحضيرية للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي ستعقد في دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، نرحب بتعيين المبعوث الإماراتي الخاص لشؤون تغير المناخ، سلطان بن أحمد الجابر، رئيساً لهذه الدورة.. ونحن على ثقة بأن الجابر وفريقه المحترف سيضمنون العمل الفعال على التحضير لمؤتمر المناخ القادم وعقده، فضلاً عن تحقيق نتائج مهمة للتغلب على مشكلة تغير المناخ لصالح المجتمع الدولي بأسره».
كما رحبت دولة الكويت بقرار دولة الإمارات تكليف معالي الدكتور سلطان الجابر، المبعوث الخاص للتغير المناخي، بمهام الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop 28 والتي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023. وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، عن ثقة الكويت الكبيرة لما تمتلكه دولة الإمارات العربية المتحدة من إمكانيات بارزة وطاقات بشرية مؤهلة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي المهم، منوهة بما يتمتع به الدكتور سلطان بن أحمد الجابر من مكانة مهنية عالية وخبرات متراكمة في مجال الطاقة والصناعة تخوله في إدارة هذا الحدث العالمي، متمنية لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار والتوفيق والنجاح في استضافة هذا المؤتمر وفي تحقيق أهدافه المنشودة.

روسيا
الكويت
سلطان الجابر
الأمم المتحدة
المناخ
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