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عبدالله بن زايد يؤكد عمق العلاقات الإماراتية اليابانية

عبدالله بن زايد لدى استقباله وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني (تصوير: سعيد جمعوه)
17 يناير 2023 01:46

أبوظبي (وام) 

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عمق العلاقات الإماراتية اليابانية والحرص على استثمار الفرص المتاحة لتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يدعم أهدافهما التنموية وتطلعاتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام. 
جاء ذلك، خلال استقبال سموه أمس، معالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني. جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الثنائية الإماراتية اليابانية وسبل تعزيز التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين. كما بحث الجانبان ملف التغير المناخي وجهود الحفاظ على البيئة والحد من تداعيات التغير المناخي والتركيز على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. واستعرض سموه ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في هذا الملف، وتناولا استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي ياسوتوشي نيشيمورا.

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من جانبه، أشاد معالي ياسوتوشي نيشيمورا بالنمو والتطور المستمرين في العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز تعاونها المشترك مع دولة الإمارات، انطلاقاً من الشراكة المثمرة التي تجمع بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، وشهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان.

عبدالله بن زايد
الإمارات
اليابان
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