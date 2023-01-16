«تدوير» تنفذ مشاريع لفرز النفايات من المصدر وتحويلها لوقود

هالة الخياط (أبوظبي)

كشف المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، عن أن معرض ومنتدى إيكوويست في دورته التاسعة التي انطلقت أمس سيشهد توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في إطار جمع ونقل النفايات وتحويل النفايات وزيادة نسبة المواد المعاد تدويرها.

وقال خلال إحاطة إعلامية نظمتها «تدوير» في إطار «إيكوويست» الذي يقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة: أن أحد مذكرات التفاهم ستتناول تنفيذ مشروع فرز النفايات من المصدر والتي ستستهدف الفلل السكنية في جزيرة أبوظبي، ليغطي كافة المناطق على مستوى إمارة أبوظبي.

ولفت إلى أن المركز خلال العام الجاري سيبدأ بتنفيذ مشروعي تحويل النفايات إلى طاقة بمعدل مليون طن سنوياً بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية في أبوظبي، وتحويل النفايات إلى وقود، بالإضافة إلى التركيز على تحسين المرافق الخاصة بفرز ومعالجة النفايات في الإمارة، بما يسهم في توفير أفضل الخدمات والمبادرات التي تعنى بالحفاظ على نظافة الإمارة ومظهرها العام، فضلاً عن مواصلة العمل على تطوير المشاريع التي نتطلع من خلالها إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الريادة العالمية في قطاع المرافق والطاقة.

وأفاد بأن شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» نجحت خلال العام الماضي ببدء التشغيل التجاري لثلاث محطات خاصة بمعالجة النفايات الطبية والخطرة في أبوظبي، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجاري لمحطة معالجة الحيوانات النافقة في منطقة الظفرة، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبي تطلعات الإمارة نحو التخلص الآمن والسليم من النفايات.

وقامت الشركة بمعالجة نحو 14.415 طناً من النفايات الطبية والخطرة، ورصد ومعالجة نحو 9.334 طناً من الحيوانات النافقة في الإمارة. وبلغ إجمالي حجم النفايات المعاد تدويرها العام الماضي أكثر من 37 ألف طن. كما تم جمع نحو 3.5 مليون طن من مخلفات البناء والهدم في الإمارة، وتوفير 19 مركزاً لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير في إمارة أبوظبي. ونجحت الشركة في ترخيص 3.608 مركبات لنقل النفايات، ورصد 8.879 حالة تفريغ عشوائي لمخلفات الصرف الصحي، ورصد 10.558 حالة دخول غير مصرح به لمنشآت التخلص من النفايات التابعة لتدوير.

وشهدت الدورة التاسعة من معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» الذي انطلق تحت شعار «استكشاف الفرص المستقبلية في إدارة النفايات للوصول إلى الاقتصاد الدائري»، عقد جلسة حوارية بعنوان «مساهمة المرأة في الإدارة المستدامة للنفايات»، بمشاركة متحدثين من جامعة زايد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تمت مناقشة دور المرأة في تنفيذ المشاريع التي تعنى في الاستدامة، وسبل تعزيز مكانة المرأة في قطاع إدارة النفايات، والتحديات التي تواجهها، فضلاً عن آليات تعزيز جوانب البحث العلمي في الجامعات لتشجيع المرأة على الانخراط في هذا المجال.

وتعليقاً على مشاركة «تدوير» في المعرض، قال المهندس الظاهري: «يسرنا المشاركة في المعرض كمنظم وشريك استراتيجي في الحدث الذي يشكل منصة مثالية لاستقطاب نخبة من رواد الأعمال والخبراء والمختصين في مجال إدارة النفايات من مختلف دول العالم، لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتحقيق الإدارة المستدامة للنفايات بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الريادي لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال». وتوفر «تدوير» خلال مشاركتها في المعرض منصة لبيع المنتجات المعاد تدويرها من الحصى، والأسمدة بمختلف أنواعها، والمنتجات المطاطية.

ويشارك في معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» أكثر من 40 شركة محلية وإقليمية وعالمية، باعتباره منصة تعزز الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية لمواجهة التحديات الخاصة بقطاع إدارة النفايات، حيث يتيح الحدث فرصة التواصل مع أبرز الخبراء والمختصين في المجال للاطلاع على أبرز المستجدات المتعلقة بالتقنيات الحديثة والمشاريع الرائدة وإيجاد الحلول المبتكرة واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات والمعارف.