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خليفة بن طحنون يستقبل رئيس «الشورى العُماني» في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون يستقبل رئيس «الشورى العُماني» في واحة الكرامة
17 يناير 2023 01:46

أبوظبي (وام)

 استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس، في واحة الكرامة معالي الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى العُماني والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية للدولة.

ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

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وتجول معاليه في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، قام رئيس مجلس الشورى العُماني بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

خليفة بن طحنون
الإمارات
واحة الكرامة
مكتب شؤون أسر الشهداء
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